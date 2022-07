Le promoteur affirme que Chris Brown n’est pas apparu sur un concert de 1 million de dollars et prévoit de poursuivre

Breezy voudra peut-être éviter le Texas et non à cause des températures record. L’activiste de Houston, LeJuan Bailey, est énervé que Brown ait décidé de ne pas se produire à la dernière minute lors de la vérification du son d’un spectacle. Il a accepté de monter sur scène lors d’un concert-bénéfice le 19 mars pour aider à recueillir des dons pour les Texans qui ont été touchés par l’ouragan Ida. Sis est tellement sexy qu’elle envisage d’intenter une action en justice contre CB pour avoir rompu leur accord. Elle a déclaré qu’elle avait contacté son équipe à plusieurs reprises, mais que ses tentatives pour résoudre le problème avaient été ignorées.

Bailey a déclaré qu’elle avait honoré toutes les demandes du chanteur de R&B, notamment l’affrètement d’un jet privé pour qu’il se rende au Texas.

Bailey a déclaré: «J’ai agi de bonne foi et j’ai parrainé ce concert par amour et par respect pour les résidents dans le besoin. Je suis consterné que Chris Brown ait refusé de me rembourser pour un spectacle auquel il ne s’est pas présenté après que nous ayons annoncé et vendu des billets ».

L’annulation lui a ensuite laissé “beaucoup de difficultés et elle pense que” les actions de Chris Brown sont parallèles à un pur vol “.

Cette semaine débute la tournée “One of Them Ones” de Brown et Lil Baby. Leur premier arrêt est à Raleigh en Caroline du Nord et le duo se rendra à Houston le mois prochain, ce qui contrarie beaucoup Bailey.

Elle a déclaré: «Il a le culot absolu de prendre mon argent, de défendre les habitants de Houston puis de retourner dans la ville pour se produire le 17 août.

Bailey a poursuivi en disant: “Mon message à Chris Brown: nous ne resterons pas les bras croisés et vous permettrons de manquer de respect aux victimes de l’ouragan Ida et de Nicholas dans le besoin.”

Son espoir est que la chanteuse “Iffy” se lève et rembourse l’argent qu’elle a dépensé pour son voyage et son hébergement.

Je sais que Brown transpirera une fois qu’il sera frappé par ce procès d’un million de dollars. Participer à un concert-bénéfice et jouer un activiste noir est plus que louche. Si c’est vrai, Breezy, fais courir à la dame son argent.