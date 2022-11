Le promoteur a demandé de reconsidérer le projet de logement sur l’autoroute 97 à Peachland

Un promoteur souhaitant construire un complexe multifamilial le long de l’autoroute 97 à Peachland a été invité à retourner à la planche à dessin par le conseil.

East to West Enterprises propose 14 maisons en rangée multifamiliales de 3,5 étages sur l’autoroute 97 et la rue Lilly, en face de la plage pour chiens sans laisse, juste au sud de l’avenue Princeton.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MoTI) exige que la rue Lilly soit convertie en une intersection à droite / à droite, invoquant des préoccupations concernant l’arrêt de la circulation à gauche sur l’autoroute dans une zone à grande vitesse (70 km / h).

Le trafic souhaitant se diriger vers le nord sur l’autoroute devrait se diriger vers le sud (autoroute 97) jusqu’à Hawkes Street, se connecter à Princess Street, tourner sur Princeton Ave. et continuer jusqu’à l’intersection de l’autoroute 97.

Plusieurs conseillers ont également exprimé leur inquiétude face aux problèmes de circulation potentiels.

“Tout ce que vous y trouverez sera dangereux”, a déclaré le conseiller. Terry Condon. “Je suggère fortement que nous fassions de notre mieux pour nous assurer que c’est le moins dangereux possible.”

Com. David Collins a demandé si le promoteur pouvait revenir avec une proposition différente puisque le zonage du quartier autorisait un maximum de 24 unités pour la propriété.

“Je ne pense pas que ce soit la meilleure utilisation des terres réfléchie”, a-t-il déclaré. “Je les encouragerais donc à penser à autre chose qui maximiserait la vue sur le lac là-bas.”

Le maire Patrick Van Minsel a exhorté le promoteur à rechercher la meilleure utilisation du terrain.

“Peut-être reconsidérer certaines choses”, a-t-il dit.

Le conseil a voté pour donner la première et la deuxième lecture au rezonage de la propriété, avec le conseil. Collins s’y est opposé.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Aménagement du conseil municipalAutoroute 97