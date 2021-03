Le promeneur de chien de Lady Gaga brise le silence après un «appel rapproché avec la mort»

Moins d’une semaine après son hospitalisation pour une blessure par balle, Lady Gagapromeneur de chien Ryan Fischer a rompu son silence sur l’incident mettant sa vie en danger.

Le mercredi 24 février, Fischer a été abattu alors qu’il marchait trois bouledogues français de la pop star. Deux des trois chiens, Koji et Gustav, ont été enlevés. Deux jours plus tard, le 26 février, les chiens ont été retrouvés et rendus sains et saufs.

« Il y a 4 jours, alors qu’une voiture filait et que du sang coulait de ma blessure par balle, un ange a trotté et s’est allongé à côté de moi », a écrit Fischer dans un post Instagram du 1er mars. « Mes cris de panique se sont calmés alors que je la regardais, même si cela enregistrait que le sang qui coulait autour de son petit corps était le mien. J’ai bercé Asia du mieux que je pouvais, je l’ai remerciée pour toutes les aventures incroyables que nous avions vécues ensemble, je me suis excusée. que je ne pouvais pas défendre ses frères, puis j’ai décidé que j’essaierais toujours de les sauver… et moi-même. «

« Espérant que mes appels calmes (ish) et énergiques à l’urgence de mes soins », a-t-il poursuivi, « ainsi que les descriptions ciblées des chiens suffiraient à m’aider et à attirer suffisamment l’attention de la police et des médias pour retrouver les garçons, J’ai regardé mon ange gardien en arrière. J’ai souri à sa forme tremblante, reconnaissant qu’au moins elle irait bien. À partir de là, juste au moment où les voisins nous quittaient de chez eux et de leur restaurant sur le trottoir, la vie a pris un coup. et virage inattendu. «