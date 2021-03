Le promeneur de chien de Lady Gaga a eu «un appel très proche avec la mort» après avoir tiré et loue le canin «ange gardien» Actualités Ents & Arts

L’homme qui promenait les trois chiens de Lady Gaga lorsqu’il a été abattu alors que des voleurs en ont volé deux dit qu’il a eu « un appel très proche avec la mort ».

De son lit d’hôpital, Ryan Fischer a revécu incident violent de la semaine dernière et a remercié les premiers intervenants et les travailleurs de la santé pour lui avoir sauvé la vie.

Les voleurs qui l’ont ciblé ont pris deux des Lady Gagales bouledogues français – Koji et Gustav – puis se sont enfuis après l’attaque de Los Angeles mercredi soir.

Le promeneur de chien de Moment Lady Gaga est abattu



M. Fischer a décrit comment la canine qui s’est échappée – Miss Asia – s’était étendue à côté de lui après l’attaque.

Il a dit qu’elle était un « ange gardien », ajoutant: « J’ai souri à sa forme tremblante, reconnaissant qu’au moins elle irait bien. »

Au début de l’épreuve, une voiture s’était garée à côté de M. Fischer et deux hommes en ont sauté pour lui demander de remettre les animaux.

Le couple a lutté avec lui, puis l’un d’eux a tiré une arme à feu et a tiré un seul coup avant de s’enfuir avec Koji et Gustav.

Miss Asia s’est échappée et a été récupérée en toute sécurité peu de temps après.

Après le tournage, la chanteuse Lady Gaga a offert une récompense de 500000 $ (360000 £) pour le retour en toute sécurité de ses animaux de compagnie sans poser de questions, et vendredi une femme anonyme a amené les deux chiens sains et saufs à un poste de police.

Ils ont ensuite été réunis en toute sécurité avec les représentants de la pop star américaine.

Les agents ont déclaré qu’elle semblait être «non impliquée et non associée» au vol à main armée.

Image:

Lady Gaga avec ses chiens en 2020. Pic: @ladygaga



Sur Instagram, deux images de M. Fischer ont été publiées depuis son lit d’hôpital, dont l’une sous respirateur et une autre après son retrait.

Se rappelant les conséquences de l’attaque, il a écrit: «Tandis qu’une voiture filait et que du sang coulait de ma blessure par balle, un ange a trotté et s’est allongé à côté de moi.

«Mes cris de panique se sont calmés alors que je la regardais, même si cela enregistrait que le sang qui coulait autour de son petit corps était le mien.

«J’ai bercé l’Asie du mieux que je pouvais, je l’ai remerciée pour toutes les aventures incroyables que nous avions vécues ensemble, je me suis excusé de ne pas pouvoir défendre ses frères, puis j’ai décidé que j’essaierais toujours de les sauver… et moi-même.

Il a poursuivi: « Espérant que mes appels calmes (ish) et énergiques à l’urgence de mes soins ainsi que les descriptions ciblées des chiens seraient suffisants pour m’aider et attirer suffisamment l’attention de la police et des médias pour trouver les garçons, j’ai regardé soutenu à mon ange gardien.

«J’ai souri à sa forme tremblante, reconnaissant qu’au moins elle irait bien.

«À partir de ce moment-là, alors que les voisins nous quittaient de chez eux et de leur restaurant sur le trottoir, la vie a pris une tournure très soudaine et inattendue».

Il a ajouté: «Je suis toujours en convalescence après un appel très proche avec la mort et je me suis gardé (pour la plupart, je veux dire que je suis humain) de l’histoire croissante des médias.

« J’écrirai et en dirai plus plus tard, mais la gratitude pour tout l’amour que je ressens de partout sur cette planète est immense et intense. J’ai ressenti votre soutien de guérison! Merci. »

M. Fischer a également noté que la police s’était engagée à traduire les « tentatives de meurtre en justice », ajoutant: « J’apprécie énormément tout ce que vous continuez à faire ».

Le capitaine Jonathan Tippet de la police de Los Angeles a déclaré que puisque les agents n’étaient pas impliqués dans la récompense, il ne savait pas si la femme mystérieuse la recevrait.