Le prolétariat de Twitter se soulève contre Marco Rubio après que le sénateur FL ait affirmé que le «nouveau marxisme» utilise la politique identitaire pour diviser les gens – RT USA News

Le sénateur de Floride Marco Rubio a réveillé les socialistes sur les réseaux sociaux après avoir fait valoir que l’idéologie marxiste avait été réorganisée pour provoquer des conflits entre les personnes fondés sur l’identité plutôt que sur la classe.

Le législateur républicain, un cubano-américain dont les parents ont immigré à Miami, raconte souvent comment sa famille a fui son pays natal pour échapper au socialisme. Selon Rubio, la même prétendue oppression qui existe à Cuba est arrivée sur les côtes américaines – sous le couvert de la politique identitaire.

« Le vieux marxisme utilisait la guerre des classes pour diviser les gens. Le nouveau marxisme utilise la politique identitaire. Mais le but est le même. le sénateur de Floride a tweeté samedi.

Le marxisme divise les gens en oppresseurs ou en victimes, appelle au renversement d’un système « mauvais » et s’empare ensuite du pouvoir total au nom de « l’équité ». – Marco Rubio (@marcorubio) 19 juin 2021

L’analyse politique provocatrice a poussé les gauchistes de Twitter à saisir leurs fourches, alors qu’un éventail coloré de comptes vérifiés a lancé des chapes de représailles contre le sénateur.

Le compte rendu officiel du Parti socialiste de Grande-Bretagne a déclaré que Rubio était clairement « ignorant » de ce que le marxisme préconise réellement.

« Le socialisme marxiste concerne fondamentalement une société sans classe dirigeante. Cela signifie ni oppresseurs ni opprimés. Vous n’obtenez cela qu’avec une économie comme le capitalisme », a écrit le parti politique.

Seul quelqu’un ignorant ce qu’est le marxisme dirait qu’il « divise les gens en oppresseurs ou en victimes ». Le socialisme marxiste concerne fondamentalement une société sans classe dirigeante. Cela signifie ni oppresseurs ni opprimés. Vous n’obtenez cela qu’avec une économie comme le capitalisme. – Le Parti socialiste (@OfficialSPGB) 19 juin 2021

Autres insisté que Rubio « désinformation conservatrice » était le vrai coupable responsable de la division des gens.

Le législateur de Floride hyperventilait pour rien, ont fait valoir de nombreux commentateurs.

Oui, le marxisme est le plus gros problème auquel le peuple américain est confronté depuis la pénurie de guimauves en 2020 – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 20 juin 2021

Rubio n’était cependant pas complètement en infériorité numérique et a reçu un soutien de la bourgeoisie de Twitter. La sénatrice Marsha Blackburn (R-Tennessee) a déclaré que son collègue avait correctement décrit le marxisme comme une source de division.

La bataille idéologique sur Internet a fait évoluer à la fois le capitalisme et le marxisme, amenant certains e-Bolshies à se réjouir que leur temps soit venu.

Le marxisme est à la mode et c’est la seule façon d’avancer camarades pic.twitter.com/CCKCKCEVhY — 🏳️‍🌈🥭⚒️ ☭ Artsy Marxist ☭ ⚒️🇵🇸 #freepalestine (@Artsy_Marxist) 19 juin 2021

Rubio se fait de plus en plus entendre sur la prétendue menace socialiste qui pèse sur les États-Unis. Vendredi, il a soutenu dans un discours que le marxisme, déguisé en politique identitaire et en justice sociale, infiltrait les institutions américaines telles que les écoles, les entreprises et même les agences gouvernementales. Il a averti que le marxisme « n’est pas mort » et que ceux qui souscrivent à sa doctrine ont trouvé « nouveaux titres » afin de passer inaperçu.

« Si nous ne l’affrontons pas maintenant, appelez-le pour ce qu’il est et battez-le, cela détruira ce pays et tout ce qui l’a rendu spécial », a déclaré le sénateur lors de la conférence Faith & Freedom Road to Majority en Floride.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!