Le projet visant à permettre aux Canadiens et aux autres étrangers de quitter Gaza au point de passage de Rafah est annulé

Les Canadiens et autres ressortissants étrangers qui envisageaient de quitter Gaza via un poste frontalier égyptien à Rafah samedi ne pourront pas le faire et ont reçu pour instruction de rester à l’écart de la zone jusqu’à nouvel ordre.

CBC News a vu un message que les responsables israéliens ont envoyé à plusieurs ambassades occidentales indiquant que la fenêtre potentielle de samedi pour traverser la frontière égyptienne avait été annulée.

S’adressant aux journalistes d’Amman, la capitale jordanienne, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les passages prévus samedi à Rafah avaient dû être interrompus en raison de « violences » non précisées et qu’elle cherchait plus d’informations sur les circonstances.

Joly a déclaré qu’Israël lui avait donné l’assurance que les Canadiens pourraient quitter Gaza. On ne savait pas immédiatement quand cela pourrait se produire.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers à Gaza à la suite d’un bombardement israélien intensif qui a duré plusieurs jours sur des cibles dans le territoire, à la suite d’une attaque transfrontalière surprise dévastatrice menée par des militants du Hamas il y a une semaine.

Le nombre de personnes déplacées est en augmentation, alors qu’environ 1,1 million de personnes à Gaza ont été invitées vendredi à se déplacer vers le sud s’ils veulent éviter une offensive terrestre israélienne attendue. Ceux qui ont été déplacés peuvent se déplacer, mais ils ne peuvent pas réellement quitter le territoire car ils ne peuvent pas traverser à Rafah, et Israël n’autorise aucune autre voie de sortie.

De la fumée s’échappe du poste frontière de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, à la suite d’une frappe aérienne israélienne mardi. (Dit Khatib/AFP/Getty Images)

« Personne ne peut quitter Gaza, personne », a déclaré Bushra Khalidi, responsable politique chez Oxfam, s’adressant jeudi au réseau CBC News Network depuis la Cisjordanie.

Ces civils bloqués tentent donc de trouver un endroit sûr à l’intérieur de Gaza, qui abrite 2,3 millions de personnes et est bordée par Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée.

L’attaque surprise lancée par le Hamas le 7 octobre a coûté la vie à plus de 1 300 civils et soldats israéliens et pris en otage 150 personnes. À Gaza, samedi, plus de 2 200 personnes sont mortes suite à la réponse israélienne qui a suivi, selon le ministère de la Santé – et cela n’inclut pas les 1 500 combattants du Hamas qui, selon Israël, ont été tués.

Gaza a en outre été fermée à l’accès à la nourriture, au carburant et à d’autres fournitures, alors qu’Israël cherche à contraindre le Hamas à restituer ses otages – bien que Basem Naim, un ancien ministre du gouvernement du Hamas, ait déclaré que cela n’arriverait pas tant que l’opération israélienne se poursuivrait à Gaza.

Pas de sortie à Rafah

Le passage de la ville de Rafah est le seul entre l’Égypte et Gaza.

Plus tôt cette semaine, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que des frappes aériennes l’avaient empêché de fonctionner, laissant les camions d’aide arrêtés du côté égyptien.

REGARDER | Une crise humanitaire croissante à Gaza : Des centaines de milliers de personnes sont déplacées à Gaza alors que les approvisionnements humanitaires diminuent, selon l’ONU Vidéo en vedetteLes craintes d’une crise humanitaire à Gaza grandissent alors que les Nations Unies affirment que 340 000 personnes ont été déplacées par les frappes aériennes israéliennes et que les approvisionnements, notamment en nourriture, en eau potable et en fournitures médicales, sont coupés par le blocus israélien.

L’Égypte a tenté de convaincre Israël et les États-Unis d’autoriser l’aide et le carburant à passer par le terminal.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé jeudi à un accès via Rafah dans un discours. Il s’est également opposé à l’admission d’un grand nombre de Palestiniens.

« La menace y est importante car elle signifie la liquidation de ce [Palestinian] cause », a déclaré el-Sissi lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’université militaire au Caire. « Il est important que son peuple reste ferme et existe sur son territoire ».

Il a également souligné que l’Égypte accueille déjà quelque neuf millions de réfugiés. Cette population a augmenté cette année alors que 300 000 Soudanais ont fui la guerre dans leur pays pour se réfugier en Égypte, déjà confrontée à une crise économique.

Samedi, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que les Palestiniens ne quitteraient pas Gaza ou la Cisjordanie pour migrer vers l’Égypte.

« Notre décision est de rester dans notre pays », a-t-il déclaré dans un discours télévisé, s’adressant à l’Egypte dans cette partie de son discours.

Les chars israéliens se dirigent jeudi vers la frontière de la bande de Gaza. (Ohad Zwigenberg/Associated Press)

Khaled Gendy, chercheur principal au Middle East Institute, a déclaré que la principale préoccupation de l’Égypte est que des centaines de milliers de réfugiés deviennent une réalité permanente.

« Quelles sortes de garanties y aura-t-il pour leur retour ? » il a dit.

Pendant ce temps, le passage piéton contrôlé par Israël vers Gaza à Erez est fermé jusqu’à nouvel ordrecomme l’a fait le passage commercial de Kerem Shalom.

Face à toutes ces contraintes, les civils tentent simplement de rester à l’abri du danger.

« Il n’y a nulle part où aller à Gaza, il n’y a pas d’abri », a déclaré Khalidi d’Oxfam, qui a déclaré que les écoles servent d’abris de fortune, bien qu’elles ne soient pas adaptées à cet usage.

Sean Carroll, président-directeur général du groupe humanitaire Anera, a déclaré jeudi qu’on ne sait pas combien de temps les gens vivront ainsi et qu’ils auront besoin de nourriture, d’eau et de médicaments.

Plus largement, sans l’arrivée de nourriture à Gaza, on craint une pénurie désastreuse.

Une famille quitte la ville de Gaza vendredi dans une voiture endommagée, alors qu’elle et des centaines d’autres personnes fuient la zone suite à un avertissement de l’armée israélienne avant une offensive terrestre attendue. (Mahmud Hams/AFP/Getty Images)

Nulle part où aller

Les frappes aériennes israéliennes ont rasé des immeubles résidentiels et des quartiers de Gaza. L’armée israélienne a indiqué qu’elle utilisait les renseignements pour cibler des emplacements utilisés par le Hamas et affirme que les civils ont été prévenus.

Mkaimer Abusada a fui son appartement de la ville de Gaza il y a quelques jours, après qu’un bombardement ait « largement effacé » un quartier voisin.

REGARDER | Piégé dans une zone de guerre : Les Palestiniens de Gaza piégés par les frappes israéliennes, le passage égyptien a été fermé, selon un habitant Vidéo en vedetteMkaimer Abusada, un résident de la ville de Gaza et professeur de sciences politiques à l’Université Al-Azhar, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes « ont secoué tout le quartier » et que les Palestiniens de l’enclave ont été piégés par les frappes et la fermeture par l’Égypte du terminal de Rafah.

Il a rejeté les appels des autorités israéliennes demandant aux Palestiniens de quitter les zones ciblées à Gaza – car ils ne peuvent aller nulle part.

« Deux millions de personnes sont prises au piège », a-t-il déclaré mardi à CBC News.

Gideon Levy, chroniqueur au journal israélien Haaretz, a écrit jeudi un article affirmant que son pays devait régler ses comptes avec le Hamas seul – et non avec la population de Gaza dans son ensemble.

Des gens récupèrent des objets récupérables dans les décombres de bâtiments détruits jeudi par une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. (Dit Khatib/AFP/Getty images)

Il a déclaré à CBC News Network qu’à son avis, « il doit y avoir certaines limites » – militaires et autres – à la manière dont Israël répond à la douleur causée par le Hamas lors de sa récente attaque.

De nombreux civils figureront probablement parmi les victimes à mesure qu’Israël réagira davantage, a déclaré Levy. « Nous devons élever la voix pour arrêter à un certain stade, sinon ce sera vraiment un bain de sang à Gaza. »