Le projet Vallejo accueillera une conversation sur la culture et l’identité de la ville – The Vacaville Reporter

Le projet Vallejo accueillera « Diverses voix : un panel sur l’identité », une exploration engageante du caractère et de la culture de Vallejo le 3 février au musée naval et historique de Vallejo.

Fondé en 2020, Vallejo Project offre aux adolescents et aux jeunes adultes l’accès à des programmes Pathway qui leur enseignent une gamme de compétences en matière de bien-être et de commerce. Des opportunités pratiques en matière de menuiserie et d’électricité aux cliniques musicales et au podcasting, le projet Vallejo vise à élever l’état d’esprit et les capacités des jeunes adultes de la ville.

S’inspirant de son nouveau calendrier pour susciter la conversation, l’événement plongera au cœur de l’identité de Vallejo et présentera les idées d’un panel de personnes talentueuses.

L’une de ces personnes sera l’artiste de la jeunesse locale, Orobosa Olotu, dont le point de vue unique promet d’ajouter du dynamisme à la discussion.

En tant que panéliste de la conversation, Olotu est un excellent exemple de la croissance que le projet Vallejo favorise au sein de la communauté des jeunes. Olotu a débuté dans la première cohorte de jeunes leaders du projet Vallejo il y a quatre ans en tant qu’étudiant à la Mare Island Technology Academy.

Après avoir suivi le programme, il a ensuite été employé par Vallejo Project, puis engagé pour illustrer son calendrier 2024.

Le calendrier sert de type d’énoncé de mission visuel pour l’organisation. Utilisant les talents locaux et intégrant les monuments de la culture et de l’histoire de Vallejo, le calendrier est à la fois réfléchi et inspirant. Cette année, l’illustration d’Olotu met en scène le célèbre Empress Theatre.

Pour son tout premier calendrier, Vallejo Project a chargé Yuji Morita, un habitué du marché fermier de Vallejo et un incontournable de la communauté, de réenvisager Vallejo en 2020. Morita a rassemblé des images du pont, de la réserve patrimoniale du littoral de l’île de Mare, fin des scènes de rue nocturnes et des gens allant travailler dans un instantané pleinement représentatif de la ville.

L’année suivante a été marquée par un accent multiculturel sur l’éducation avec des images d’ateliers de karaté, d’ateliers de bonsaï et d’une bar-mitsva juive. L’année dernière, l’accent a été mis sur des événements communautaires tels que le week-end au bord de l’eau, le Jour des Morts et d’autres événements culturels locaux.

«Nous comprenons que le concept de culture est très diversifié et vaste, aussi diversifié que cette ville», a déclaré Adjoa Mcdonald, fondatrice du projet Vallejo.

Alors que Mcdonald envisage la conversation à venir, elle a noté un certain nombre de choses qu’il sera intéressant de voir se dérouler. Le principal d’entre eux étant la participation des participants.

“Je suis certaine que cela permettra de nombreuses discussions uniques”, a-t-elle déclaré, citant ensuite “l’homme fait des plans et Dieu rit”.

Un changement imprévu s’est produit dans la disponibilité du musée, ce qui a amené la conversation à être programmée pendant le Mois de l’histoire des Noirs. Mcdonald a réfléchi à l’effet que cela pourrait avoir, disant qu’elle espérait que ce serait un sujet de réflexion.

« En tant qu’éducatrice, je vois en termes de résultats aux tests », a-t-elle déclaré. « Les Amérindiens et les Afro-Américains sont les membres les plus vulnérables de la société en termes de résultats aux tests, et ces deux groupes ont été confrontés au plus grand nombre d’atrocités dans ce pays. Lorsque nous réfléchissons à la manière de développer une société forte, nous devons nous concentrer sur les plus vulnérables et renforcer cette vulnérabilité. Avoir cette conversation pendant le Mois de l’histoire des Noirs semble être une opportunité de réfléchir à la manière de renforcer et de soutenir les communautés afro-américaines et, par conséquent, le reste du monde.

SI VOUS ALLEZ:

QUOI: Voix diverses : un panel sur l’identité

Voix diverses : un panel sur l’identité OÙ: Musée naval et historique de Vallejo, 734 rue Marin, Vallejo

Musée naval et historique de Vallejo, 734 rue Marin, Vallejo QUAND: 3 février, 10h-11h

3 février, 10h-11h DES BILLETS: Gratuit