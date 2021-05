Le projet «The Me You Can’t See» a donné une grande satisfaction: Prince Harry | Nouvelles des gens

Le duc de Sussex, le prince Harry, attend avec impatience la sortie d’un projet qui le passionne et intitulé « The Me You Can’t See » sur Apple TV et plus tard ce mois-ci.

Il a beaucoup de bonnes choses en préparation: un ajout à la famille, sa deuxième fille avec Meghan Markle est attendue cet été, et sa série Apple TV plus « The Me You Can’t See » sortira le 21 mai.

Parlant de la série à venir, Harry a produit avec Oprah Winfrey pour aborder les problèmes de santé mentale tout en s’ouvrant sur leurs propres parcours et luttes en matière de santé mentale, une source a révélé à US Weekly que la série documentaire est l’un des projets passionnés de Harry. ‘

« La santé mentale est une chose avec laquelle il a lutté, et le travail de Harry sur sa nouvelle émission lui a donné une grande satisfaction. Harry se rendra peut-être à Los Angeles et à San Francisco pour le travail dans les semaines à venir, mais d’une manière sûre et responsable. [amid the coronavirus pandemic]», a déclaré la source.

Plus tôt, le royal de 36 ans a également parlé de la série et a déclaré: « Nous sommes nés dans des vies différentes, avons grandi dans des environnements différents et, par conséquent, sommes exposés à des expériences différentes. Mais notre expérience commune est que nous sommes tous Humain. »

Faisant référence à l’émission, il a ajouté: « La majorité d’entre nous souffrons d’une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolu, qui se sent – et est – très personnelle. Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, une connexion dans l’empathie et une force dans l’honnêteté. «

L’annonce de la série « The Me You Can’t See » est intervenue après que Harry et Meghan se sont retirés de leurs rôles au sein de la famille royale et ont déménagé en Californie en 2020. Depuis lors, le couple a poursuivi plusieurs de ses entreprises conjointement, comme l’acceptation de postes chez BetterUp et Aspen Institute.

Dans une interview en mars, Harry a expliqué que lui et Meghan avaient conclu des accords avec Netflix et Spotify pour assurer la sécurité de leur famille.

«Ma famille m’a littéralement interrompu financièrement, et j’ai dû nous offrir la sécurité, j’ai été coupée au premier trimestre de 2020. Mais j’ai ce que ma mère, [Princess Diana], m’a quitté et sans ça, nous n’aurions pas pu faire ça », a déclaré Harry, le père du fils de 2 ans, Archie à ce moment-là.