Le projet Starlink d’Elon Musk pourrait provoquer un accident d’avion dévastateur, selon les experts

Elon Musk, le PDG de Tesla Motors, a présenté un projet ambitieux, Starlink. Le projet Starlink vise à construire un réseau à large bande avec un groupe d’engins spatiaux en orbite terrestre basse. Elon Musk souhaite faire décoller plus de 40 000 satellites dans l’espace. SpaceX a déjà plus de 3 000 satellites dans le ciel en service. Ils ont été un outil crucial pour les forces ukrainiennes combattant la Russie.

Les astronomes craignent désormais que l’ambitieux projet d’Elon Musk ne soit envahi par des satellites et bien d’autres qui courent pour une tranche d’espace. Cela peut surcharger l’espace et augmenter le risque de collisions. Ils disent également que les collisions peuvent entraîner la pluie de débris sur la terre. Andy Lawrence, professeur Regius d’astronomie à l’Université d’Édimbourg, explique : « Les débris brûleraient en traversant l’atmosphère, mais un petit morceau peut faire tomber l’avion.

Andy Lawrence s’est entretenu avec The Sun et a déclaré: “Il y a tellement de déchets, quelque chose va heurter un avion et 300 personnes seront tuées si nous ne faisons pas attention.” Les constructeurs d’avions indiquent qu’ils ont des algorithmes d’IA intégrés pour éviter les collisions. Andy rejette leur idée, “Ils s’assurent que les vieux satellites brûlent, donc nous devons leur faire confiance que ça marche toujours, et ça ne marchera pas.”

Le professeur Lawrence a déclaré que les débris se déplacent rapidement sur l’orbite, donc même si un petit caillou frappe l’avion, cela peut causer des ravages, ajoutant qu’Elon Musk doit ralentir. “La plupart du temps, je dis, pour l’amour de Dieu, ralentissons, faisons des études appropriées, découvrons comment faire cela afin que nous puissions tous partager le ciel”, a-t-il ajouté.

Le président du groupe amateur de la Société astronomique d’Édimbourg, Mark Phillips, a déclaré au Sun: “Nous pourrions nous retrouver avec une vue sur un” ciel artificiel “si les choses continuent.” Mark Phillips a supplié Musk: “S’il vous plaît, attendez que nous ayons tous fait les études, et trouvons ensemble la meilleure façon de le faire”.

