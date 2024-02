Le projet Starlink de la Russie via un proxy de l’OTAN révélé dans le rapport Sting

Les forces russes achètent le réseau de communications par satellite Starlink d’Elon Musk à des vendeurs privés et les utilisent en Ukraine occupée en les connectant aux réseaux de la Pologne, membre de l’OTAN, selon le site de journalisme d’investigation indépendant Important Stories (IStories).

Les journalistes d’IStories ont déclaré avoir parlé avec les représentants de trois sites Web russes qui ont annoncé la vente des appareils Starlink, exploités par la société aérospatiale d’Elon Musk, SpaceX.

Une personne regarde le vaisseau super lourd de SpaceX se dépiler du booster alors qu’il se trouve sur la rampe de lancement de la base stellaire de Boca Chica, au Texas, le 16 novembre 2023. Les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré que les Russes…

Une personne regarde le vaisseau super lourd de SpaceX se dépiler du booster alors qu’il se trouve sur la rampe de lancement de la base stellaire de Boca Chica, au Texas, le 16 novembre 2023. Les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré que les forces du président russe Vladimir Poutine en Ukraine utilisent de plus en plus Terminaux Starlink sur le champ de bataille.

Plus

TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images



Deux des représentants de sites Web distincts ont déclaré que les comptes personnels sur les appareils se connectaient à un réseau via la Pologne, tandis que l’individu derrière un troisième site a déclaré qu’ils se connectaient “via un pays européen”. La Pologne partage une frontière avec l’Ukraine.

Les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré que les forces du président russe Vladimir Poutine en Ukraine utilisent de plus en plus les terminaux Starlink sur le champ de bataille, tandis que d’autres médias russes rapportent également que les systèmes de communication par satellite Starlink sont désormais vendus via plusieurs magasins en ligne russes, fournis via un intermédiaire à Dubaï.

Semaine d’actualités a contacté les ministères des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Pologne et de Russie pour commentaires par courrier électronique.

En réponse à un Semaine d’actualités par courrier électronique, SpaceX n’a ​​pas fourni de commentaire, renvoyant plutôt à sa déclaration via une publication sur X, anciennement Twitter.

“SpaceX ne fait aucune affaire avec le gouvernement russe ou son armée”, indique le communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux de Musk.

“Starlink n’est pas actif en Russie, ce qui signifie que le service ne fonctionnera pas dans ce pays. SpaceX n’a ​​jamais vendu ou commercialisé Starlink en Russie, ni expédié d’équipement vers des sites en Russie. Si les magasins russes prétendent vendre Starlink pour un service dans ce pays , ils escroquent leurs clients.

“Starlink n’opère pas non plus à Dubaï. Starlink ne peut pas être acheté à Dubaï et SpaceX n’y expédie pas non plus. De plus, Starlink n’a autorisé aucun intermédiaire, revendeur ou distributeur tiers de quelque nature que ce soit à vendre Starlink à Dubaï.

“Si SpaceX apprend qu’un terminal Starlink est utilisé par une partie sanctionnée ou non autorisée, nous enquêtons sur la réclamation et prenons des mesures pour désactiver le terminal si elle est confirmée.”

La déclaration n’aborde pas explicitement la question de l’utilisation potentielle de Starlink en dehors de la Russie, notamment en Ukraine occupée, alimentant ainsi de nouvelles spéculations. La carte des zones géographiques couvertes par Starlink sur son site Internet semble inclure au moins certains territoires contestés et ceux occupés par la Russie.

Musk a déclaré dans une déclaration sur X que les informations selon lesquelles SpaceX vendrait des terminaux Starlink à la Russie étaient fausses. “A notre connaissance, aucun Starlink n’a été vendu directement ou indirectement à la Russie”, a-t-il écrit.

SpaceX de Musk a déployé ses satellites Starlink pour aider à fournir un service Internet à Kiev au début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Musk a déclaré que le système Internet par satellite offre à l’Ukraine un « avantage majeur sur le champ de bataille ».

L’année dernière, Musk a déclaré qu’il refusait d’autoriser l’Ukraine à utiliser les services Internet Starlink pour lancer une attaque contre la Crimée, annexée par la Russie en 2014, afin d’éviter toute complicité dans un « acte de guerre majeur ».

“Il y a eu une demande d’urgence de la part des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol”, écrivait-il début septembre 2023 sur X. “L’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage. Si j’avais accédé à leur demande , alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

Avez-vous un conseil sur une actualité mondiale qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Vous avez une question sur la guerre russo-ukrainienne ? Faites-le-nous savoir via [email protected].