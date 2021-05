Le projet Starline de Google rend la communication bidirectionnelle immersive et réaliste

Lors de la Keynote de Google I / O aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle testait discrètement un nouveau concept appelé Project Starline. Il s’agit de la technologie de Google pour la communication bidirectionnelle à distance, mais donnant l’impression que l’autre personne est assise juste en face de vous.

Le projet Starline applique quelques éléments pour rendre cela possible: «la recherche en vision par ordinateur, en apprentissage automatique, en audio spatial et en compression en temps réel». L’écran devant chaque destinataire utilise un «système d’affichage de champ lumineux révolutionnaire qui crée une impression de volume et de profondeur qui peut être ressentie sans avoir besoin de lunettes ou de casques supplémentaires. L’effet est le sentiment d’une personne assise juste en face de vous, comme si elle était juste là. »

Le vice-président de Google, Clay Bavor, explique que l’une des choses dont Google est le plus fier est que l’on peut s’asseoir et oublier la technologie et se concentrer plutôt sur la personne assise en face de vous.

Google teste actuellement Project Starline dans quelques-uns de ses bureaux et utilise actuellement «du matériel sur mesure et des équipements hautement spécialisés». Google pense que c’est l’avenir de la communication de personne à personne et son objectif est de rendre la technologie plus accessible et abordable.

Actuellement, avec la technologie, Google a connecté ses employés entre les bureaux de Bay Area, New York et Seattle. Il s’agit également de faire une démonstration de la technologie avec «des partenaires d’entreprise sélectionnés dans des domaines tels que les soins de santé et les médias pour obtenir rapidement des commentaires sur la technologie et ses applications. Il espère déployer du matériel d’essai aux partenaires d’entreprise plus tard cette année.

La source