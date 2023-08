Le projet St. Charles’ Daffodil sera de retour le 21 octobre – Shaw Local

Project Daffodil sera de retour au parc Mt. St. Mary à St. Charles cet automne, dans le but de planter 5 000 bulbes de jonquilles, et les organisateurs recherchent des bénévoles pour participer à l’événement.

Le projet de bénévolat annuel est présenté par la River Corridor Foundation en collaboration avec le St. Charles Park District et le commanditaire principal Heinz Brothers Greenhouse Garden Center.

Le projet Jonquille a commencé en 2020 lorsque, au milieu des restrictions liées au COVID-19, 125 bénévoles ont planté des bulbes de jonquilles et des jacinthes des bois de Virginie autour de la sculpture de M. Eggward dans le parc du Mont St. Mary. Les fleurs poussent après la fonte des neiges au printemps suivant et se multiplient chaque année.

Les bénévoles ont planté 5 000 bulbes de jonquilles chaque année et un total de 20 000 auront été plantés après l’événement cette année. Les bénévoles du projet Jonquille plantent également 150 jacinthes des bois indigènes de Virginie chaque année.

Jonquilles plantées par des bénévoles dans le cadre du projet Daffodil photographiées en fleurs dans le parc Mount St. Mary, St. Charles, en mars 2023. (Photo fournie par John Rabchuck)

« Les jonquilles et les jacinthes des bois se multiplieront d’elles-mêmes au fil des ans, ce qui ne fera qu’ajouter à l’abondant spectacle printanier », a déclaré le coordinateur du projet River Corridor, John Rabchuk, dans un communiqué de presse. « Nous avons eu la chance de bénéficier du soutien actif de bénévoles de groupes tels que St. Charles Kiwanis et le Pottawatomie Garden Club, ainsi que de groupes de quartier de toute la communauté.

La plantation commencera à 9 h le 21 octobre, le long de la bordure ouest du parc Mt. St. Mary, et se fait généralement en moins de deux heures.

La River Corridor Foundation est à la recherche de bénévoles et de sponsors pour aider à assurer le succès du projet. L’inscription en ligne est ouverte sur www.projectdaffodilstc.com. Des bénévoles de tous âges et capacités sont nécessaires pour la plantation, la coordination des outils, la distribution des bulbes et plus encore.

Les responsabilités et les exigences détaillées en matière de plantation sont indiquées sur le site web. Les volontaires sont regroupés en équipes de 5 à 7 membres et affectés à l’avance à des parcelles de plantation cartographiées spécifiques de 10′ X 10′. Une fois les bulbes plantés, chaque zone sera recouverte de paillis fourni par Midwest Compost.

Des outils de plantation seront fournis, bien que les volontaires soient encouragés à porter des gants et des chaussures/bottes à bout dur ainsi qu’à apporter des outils supplémentaires (truelles à main, pelles, râteaux, bêches, etc.) qu’ils sont habitués à utiliser pour les activités de plantation.

Project Daffodil recherche également des sponsors supplémentaires pour fournir un soutien financier aux efforts de plantation et de commercialisation.

« Les bénévoles du projet Daffodil ont passé un bon moment et je suis sûr que chacun d’entre eux a visité le site plusieurs fois ce printemps pour voir et capturer l’exposition qu’ils ont créée », a déclaré la présidente de River Corridor, Laurel Moad, dans un communiqué de presse. « Cette zone de plantation dans le parc Mt. St. Mary est devenue une formidable destination printanière pour tous les St. Charles et les visiteurs. Ce projet est véritablement un effort de collaboration avec l’aide du district du parc St. Charles et de la ville de St. Charles, ainsi que d’un certain nombre de sponsors communautaires.

Les personnes, organisations et entreprises intéressées peuvent aider à soutenir le projet via des dons, des parrainages ou en se portant volontaires pour la journée de plantation.

Les détails de l’événement et l’inscription en ligne sont disponibles au Site Web du projet Jonquille. Les demandes de parrainage peuvent être adressées à [email protected].

Pour plus d’informations sur la River Corridor Foundation of St. Charles, visitez leur site web.