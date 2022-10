Le projet Shimer Square reçoit une subvention fédérale de 800 000 $ – Shaw Local

MOUNT CARROLL – Rock Island Economic Growth Corp. – mieux connu sous le nom de Growth – a reçu 800 000 $ d’un organisme fédéral pour développer une garderie pour son projet Shiner Square.

La subvention provient du département américain de la Santé et des Services sociaux.

La subvention fera partie du réaménagement progressif par la société de croissance économique d’un ancien collège à Shiner Square, 203 E. Seminary St. La garderie prévue créera 83 nouvelles ouvertures de garde d’enfants et créera 27 emplois.

« Offrir un accès à des services de garde d’enfants de qualité à Shimer Square contribuera à garantir aux résidents de Mount Carroll un accès équitable à un service essentiel qui répond à un besoin non satisfait », a déclaré Brian Hollenback, président et chef de la direction de l’organisation à but non lucratif. « La subvention OCS s’inscrit dans la continuité de nos efforts de réaménagement de Shimer Square et introduit un nouvel équipement communautaire qui servira les résidents au-delà de ceux qui vivent sur le campus. La création de ces emplois répond aux objectifs communautaires essentiels en matière de création d’emplois et de développement de la main-d’œuvre et ouvre les portes à de futures opportunités de croissance.

Growth a établi son plan de réaménagement robuste pour Shimer Square en 2019. Le projet consiste à créer des emplois d’entrée de gamme à temps plein avec des avantages pour les personnes à faible revenu. Avoir une garderie à Shimer Square vise à donner aux résidents l’accès à ces services à proximité de nombreux employeurs.

La croissance a attiré plus de 33 millions de dollars d’investissements pour Shimer Square.