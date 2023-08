Le projet portuaire chinois au Pérou deviendra la « porte d’entrée de l’Amérique du Sud vers l’Asie », selon un responsable

Des dizaines de grues soulèvent des blocs pesant plusieurs tonnes et les lâchent pour compacter le sol d’une zone d’environ un mile carré sur la côte Pacifique du Pérou, qui fait partie du projet portuaire le plus ambitieux de la Chine en Amérique latine, conçu pour faciliter le commerce entre les régions.

Le port de Chancay, à 60 km au nord de la capitale péruvienne Lima, sera « la porte d’entrée de l’Amérique du Sud vers l’Asie », a déclaré Mario de las Casas, directeur des affaires institutionnelles de COSCO Shipping, une entreprise publique chinoise majoritaire. propriétaire du projet.

De las Casas a déclaré que le projet de 1,3 milliard de dollars offrira une route directe vers la Chine avec une réduction du temps de voyage pour les navires de 10 jours. Les responsables de COSCO affirment que les navires voyageant d’Amérique du Sud vers la Chine prennent normalement plus de 45 jours avec des escales en Amérique centrale, au Mexique ou aux États-Unis.

Le Parti Républicain et les Démocrates s’associent pour empêcher la Chine d’acheter des terres agricoles américaines

Offrant un port en eau profonde, Chancay pourra accueillir des porte-conteneurs qui ne peuvent accoster ailleurs en Amérique du Sud.

De las Casas a déclaré que le port faisait partie de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ». « La Chine investit depuis des années dans les infrastructures et la logistique dans le monde entier. Il existe des ports en Grèce, en Espagne, en Afrique et partout dans le monde. »

Isaac B. Kardon, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace – qui a étudié les affaires maritimes de la Chine – a estimé qu’en juillet 2020, il y avait au moins 95 ports dans le monde exploités en totalité ou en partie par le capital chinois.

Kardon, ancien professeur adjoint à l’Institut d’études maritimes de Chine du US Naval War College, a déclaré que « Chancay est un investissement stratégique pour COSCO, la compagnie maritime publique la plus grande et la plus compétitive de Chine ».

« Ce projet à long terme reflète une stratégie chinoise concertée visant à étendre son empreinte commerciale et logistique maritime à tous les points maritimes clés du monde », a-t-il déclaré.

LA CHINE A UN « AVANTAGE MILITAIRE » SUR NOUS ALORS QUE WASHINGTON SE PRÉPARE À UN CONFLIT SUR TAÏWAN : GÉNÉRAL À LA RETRAITE

Ce pari portuaire mondial réalisé par des entreprises chinoises suscite des inquiétudes parmi les responsables américains.

« Je vois l’inquiétude d’un point de vue commercial », a déclaré De las Casas, responsable de COSCO, soulignant que l’entreprise publique chinoise est présente dans 37 ports à travers le monde, y compris à Los Angeles, en Californie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

COSCO Shipping détient une participation de 60 % dans le port de Chancay, Volcan du Pérou détenant les 40 % restants.

Sa première étape doit s’achever fin 2024. Les conteneurs arriveront et repartiront du port par un tunnel de 1,8 kilomètre dont la construction a été stoppée en mai suite à l’effondrement d’une partie de la surface.

La société indique que les travaux dans la zone du tunnel reprendront dans les prochains jours.