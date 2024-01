Le projet Pink Eraser est lancé avec pour objectif de mettre fin au cancer du sein

Michele Young, survivante du cancer du sein, avocate de Cincinnati, et Kristen Dahlgrenjournaliste primé, lancent une organisation à but non lucratif qui, selon eux, pourrait mettre fin une fois pour toutes au cancer du sein.

Présentation du Projet Gomme Rose: le point culminant des efforts entre les deux survivantes du cancer de haut niveau et les principaux esprits du pays derrière un vaccin contre le cancer du sein. L’organisation, qui s’efforce d’accélérer le développement du vaccin d’ici 25 ans, a été lancée le 30 janvier.

Le projet entend offrir ce qui manque, à savoir « la concentration, le soutien pratique, la collaboration et le financement », pour commercialiser les vaccins contre le cancer du sein, ont déclaré Young et Dahlgren dans un communiqué de presse.

Les deux hommes se sont associés à des médecins du Memorial Sloan Kettering, de la Cleveland Clinic, du MD Anderson, de Dana-Farber, du Cancer Vaccine Institute de l’Université de Washington et du Roswell Park Comprehensive Cancer Center pour collaborer sur des idées et des essais.

Le scientifique en chef du projet Pink Eraser mène la charge. Dr Nora Disis, directeur de l’Institut des oncologues et des vaccins contre le cancer de l’Université de Washington. Disis dispose actuellement d’un vaccin contre le cancer du sein en phase d’essais précoces.

« Après 30 ans de travail sur des vaccins contre le cancer, nous sommes enfin arrivés à un tournant dans notre recherche. Nous avons créé des vaccins qui entraînent le système immunitaire à détecter et à détruire les cellules cancéreuses du sein. Nous avons obtenu des résultats passionnants de nos études de phase précoce, avec 80 % des patientes atteintes d’un cancer du sein avancé étant en vie plus de dix ans après la vaccination », a déclaré Disis dans un communiqué.

« Malheureusement, il a fallu trop de temps pour arriver ici. Nous ne pouvons pas prendre encore trois décennies pour commercialiser des vaccins contre le cancer du sein. Trop de vies sont en jeu”, a-t-elle ajouté.

En fin de compte, ce que Disis et le Pink Eraser Project recherchent, c’est une coordination entre les experts en immunothérapie, les partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques, les agences gouvernementales, les défenseurs et les personnes directement touchées par le cancer du sein pour apporter de réels changements.

« Imaginez un jour où nos mères, nos amies et nos petites filles comme ma fille de sept ans ne connaîtront plus le cancer du sein comme une maladie mortelle », a déclaré Dahlgren. « C’est le combat de tous, et nous espérons que tout le monde nous soutiendra. Ensemble, nous pouvons y parvenir.

Après avoir subi leur propre diagnostic de cancer du sein, Dahlgren et Young ont pu constater par eux-mêmes où des changements peuvent être apportés et comment un avenir sans cancer du sein peut réellement exister.

« Lorsqu’on m’a diagnostiqué un cancer du sein de novo de stade 4 en 2018, on m’a dit de parcourir ma liste de choses à faire. À ce moment-là, j’ai décidé de sauver ma vie et celle de toutes les autres », a déclaré Young, qui est maintenant en rémission complète depuis quatre ans.

“Avec peu d’espoir de connaître à nouveau un jour une journée saine, j’ai fait des recherches, j’ai voyagé pour rencontrer les géants du domaine et j’ai été témoin d’une révolution qui pourrait mettre fin au cancer du sein”, a-t-elle déclaré.

« En tant que journaliste, j’ai vu comment une seule personne peut changer le monde », a déclaré Dahlgren. « Nous sommes à un moment unique où une collaboration et un financement adéquats pourraient permettre de mettre au point des vaccins contre le cancer du sein d’ici une décennie. »

“Je ne peux pas laisser passer cette opportunité sans faire tout ce que je peux pour construire un avenir où personne ne connaîtra ce que j’ai vécu”, a-t-elle ajouté.

Apprenez-en davantage sur pinkeraserproject.org.