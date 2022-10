Le projet OPEN a donné une structure et un but à l’alliance de rétablissement – ​​Shaw Local

DIXON – Project OPEN, formé pour lutter contre une épidémie d’opioïdes dans la vallée de Sauk, cherche à se transformer en une nouvelle entité exonérée d’impôt maintenant que sa subvention de planification des communautés rurales a expiré.

OPEN signifie Opioid Prevention and Engagement Network et est un groupe de professionnels de la médecine, de la santé cérébrale, de la santé publique, de l’éducation et des services sociaux et d’autres personnes de la communauté du rétablissement, des tribunaux et des organismes d’application de la loi, et de diverses organisations à but non lucratif dans les comtés de Lee, Ogle et Whiteside. qui se sont réunis pour aider à créer un réseau afin de prévenir la dépendance aux opioïdes, d’accroître l’accès aux options de traitement et de rendre les communautés propices au rétablissement.

Aaqil Khan, qui a dirigé le projet OPEN au cours des trois dernières années à la demande de l’hôpital KSB, a déclaré que l’objectif était de prendre la coalition de 34 agences partenaires dans les comtés de Lee, Ogle et Whiteside – y compris Sauk Valley Voices of Recovery – et de faire le arrangement plus formel et durable.

“Je suis déterminé à mener à bien cette tâche”, a déclaré Khan après que le projet OPEN a célébré ses réalisations lors d’une cérémonie de clôture lors d’un forum en septembre. “C’est mon truc numéro 1 : Concentrez-vous sur les partenariats.”

La prochaine phase, a déclaré Khan, consiste à incorporer une subvention des Centers for Disease Control and Prevention via le département de la santé du comté d’Ogle.

“Nous nous sommes regroupés autour du sujet des troubles liés à la toxicomanie”, a déclaré Khan. La prochaine étape est la création d’une organisation à but non lucratif 501(c)(3).

Connected Communities est une alliance qui espère s’appuyer sur le travail et la structure du projet OPEN. Cela implique d’avoir une équipe de gestion des subventions dirigée par un conseil d’administration qui peut allouer des fonds aux agences les mieux équipées pour répondre à un besoin particulier.

Au fond, son objectif reflète le projet OPEN : trouver des solutions à l’abus de substances en maximisant les ressources disponibles et en renforçant les facteurs environnementaux – tels que la pauvreté, les transports et le logement abordable – qui peuvent avoir un effet sur le rétablissement. La portée de l’effort peut cependant changer, car les enquêtes et la recherche hiérarchisent mieux les problèmes à résoudre.

Khan a déclaré que les défis d’une communauté rurale comprennent en grande partie une base de population qui a un revenu inférieur et moins d’éducation que ses homologues urbains.

Sauk Valley Voices of Recovery a pu obtenir des fonds supplémentaires pour des projets, tels que 527 000 $ pour les services de soutien au rétablissement reçus le 1er janvier 2022, 335 000 $ en dons pour les maisons sobres et 90 000 $ du Rush Medical Center pour augmenter la capacité.

Lors de l’événement de septembre, Project Open a fourni une liste de ses réalisations pendant trois ans.

Voici un résumé partiel de ces réalisations, par catégorie :

James Kleppinger, directeur exécutif d’eTransX, prend la parole lors d’un forum Project OPEN (Opioid Prevention and Engagement Network) le mercredi 7 septembre 2022 au Sauk Valley College. Le forum a réuni des travailleurs de la santé et de la toxicomanie pour réseauter et découvrir des solutions aux problèmes. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Extension du passage sécurisé. Les centres Sinnissippi ont servi de coordinateur des services comportementaux. Depuis juillet 2021, 135 personnes ont reçu un traitement pour abus d’alcool, méthamphétamines, fentanyl, héroïne, cocaïne, opiacés ou une combinaison de ceux-ci. Diriger les ressources de Safe Passage vers les organismes locaux d’application de la loi a été essentiel.

Conseillers de santé en milieu scolaire. Les fonds ont ajouté trois conseillers scolaires à plein temps et d’autres membres du personnel dans la région des trois comtés. Douze écoles ont fourni à 117 clients plus de 1 300 heures de services d’août 2020 à avril 2022.

Services de désintoxication. L’hôpital KSB et le centre médical CGH fournissent chacun des services de désintoxication, mais l’effort est désormais coordonné et davantage axé sur le patient.

Récupérer-Con. Pendant deux ans, l’événement a réuni des experts pour partager les meilleures pratiques dans le domaine. Rush Medical University a fourni 12 heures de formation continue aux habitants dans le domaine du rétablissement.

Communauté de soins de bien-être. Établi une plate-forme d’information coordonnée qui peut fermer la « boucle d’information », permettant aux personnes dans les domaines médical et comportemental de connecter les clients et les familles aux services sociaux et communautaires.

Langue et culture. Une évaluation a permis au réseau de fournisseurs de soins d’avoir les outils et les personnes qui peuvent interagir avec les patients d’une manière culturellement sensible et communiquer dans la langue maternelle d’un patient.

Programme de service de seringues. Un programme pilote de réduction des méfaits visant à impliquer les toxicomanes a fonctionné pendant six mois dans la région des trois comtés.

Maison de vie sobre. Une maison est ouverte à Dixon depuis quatre mois et compte cinq résidents. Sauk Valley Voices of Recovery travaille avec les municipalités pour identifier les propriétés qui pourraient desservir diverses populations.

Service pénitentiaire. Les lacunes dans chacun des trois comtés ont été évaluées et un groupe de travail se penche sur une présence de traitement dans les établissements pénitentiaires.

Conversation du mardi. Commencées en août, ces 21 conversations sont publiées sur les médias sociaux et visent à promouvoir le travail de la coalition tout en fournissant des informations et un soutien aux personnes touchées par la consommation d’opioïdes et les troubles liés à l’utilisation de substances.

Détails académiques sur les opioïdes. Il s’agit de visites individuelles impliquant des pharmaciens cliniciens et des chercheurs avec des utilisateurs actuels et anciens de l’Université de l’Illinois à Chicago. Cela fait partie d’un plan de surveillance qui adapte les prescriptions d’opioïdes sécuritaires pour les personnes désignées au cours de leur effort de rétablissement. Il concorde avec la récupération assistée par médicaments.

Récupération assistée par médicaments. Initialement un programme de la clinique de santé communautaire du comté de Whiteside, il s’est maintenant étendu à plusieurs agences du comté de Lee. Ces cliniques traitent les patients de manière holistique, identifient les besoins individuels, fournissent une gestion de cas intensive et combinent des thérapies de santé comportementale avec la gestion des médicaments. Il a également permis aux centres Sinnissippi de prescrire des médicaments pour le traitement.

Télésanté asynchrone. Une plateforme disponible 24h/24 et 7j/7 pour intercéder auprès des personnes au moment où elles demandent un traitement ou de l’aide. Le programme a eu 404 rencontres entre février 2021 et août 2022.

Accroître l’accès à la Naloxone/Narcan. Plus de 200 personnes dans la région des trois comtés ont reçu une formation pour administrer correctement des médicaments qui inversent rapidement une surdose d’opioïdes.

Des lieux de travail propices à la récupération. Établit des cultures de travail qui éliminent la stigmatisation de la consommation de substances et favorisent le rétablissement. L’abus de substances entraîne des coûts pour l’employeur, notamment l’absentéisme et l’augmentation des dépenses de santé. Des études montrent que pour les travailleurs en convalescence, les coûts diminuent et correspondent à ceux de la main-d’œuvre restante.

Le forum a réuni des groupes de personnes dans les domaines de la santé, de l’éducation et du gouvernement au SVCC le mercredi 7 septembre 2022. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)