Le projet nucléaire, le premier du genre, prend fin, portant un coup dur au programme d’énergie propre de Biden

WASHINGTON (AP) — Un projet de construction d’une première centrale nucléaire modulaire à petit réacteur a pris fin mercredi, un autre coup porté au programme d’énergie propre de l’administration Biden après l’annulation la semaine dernière de deux grands projets éoliens offshore.

NuScale Power, basé en Oregon, possède le seul conception de petit réacteur nucléaire modulaire certifiée pour une utilisation aux États-Unis. Pour son premier projet, l’entreprise travaillait avec un groupe de services publics de l’Utah pour faire la démonstration d’une centrale à six réacteurs au laboratoire national de l’Idaho, générant suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 300 000 foyers.

Le projet devait être mis en service à partir de 2029 et devait remplacer l’électricité produite par les centrales à charbon en cours de fermeture. Combinée à l’énergie éolienne et solaire, la technologie nucléaire avancée était destinée à aider les municipalités et les services publics d’électricité de plusieurs États occidentaux à éliminer les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique qui contribuent au réchauffement de la planète.

Au lieu de cela, NuScale et les services publics de l’Utah ont annoncé mercredi qu’ils mettaient fin au projet après une décennie de travail. Cette annulation intervient alors que deux grands projets éoliens offshore dans le New Jersey ont été annulés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de taux d’intérêt élevés et de l’incapacité d’obtenir les crédits d’impôt souhaités.

L’annonce du géant danois de l’énergie Orsted a été le dernier d’une série de revers pour l’industrie éolienne offshore américaine naissante et un coup dur pour l’objectif du président Joe Biden de disposer de 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, soit suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers.

Une porte-parole du ministère de l’Énergie a qualifié l’annulation de « nouvelle malheureuse », mais a déclaré que les déploiements inédits sont souvent difficiles. Les responsables estiment que le travail accompli jusqu’à présent sur le projet sera précieux pour les futurs projets d’énergie nucléaire.

“Nous avons absolument besoin d’une technologie avancée en matière d’énergie nucléaire pour atteindre les objectifs ambitieux (de l’administration Biden) en matière d’énergie propre”, a déclaré la porte-parole Charisma Troiano.

« Même si le succès de tous les projets n’est pas garanti, le DOE reste déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour déployer ces technologies afin de lutter contre la crise climatique et d’accroître l’accès à l’énergie propre. »

Timothy Fox, vice-président de ClearView Energy Partners, une société de recherche basée à Washington, a qualifié l’annonce de NuScale de « revers substantiel » pour les petites centrales nucléaires, mais a déclaré qu’il y avait toujours « beaucoup d’intérêt » pour le développement de la technologie sur d’autres sites. . Il n’est pas encore clair si d’autres projets en cours de développement se heurtent à des obstacles similaires, a-t-il déclaré.

“C’était le favori, et le favori a maintenant faibli”, a déclaré Fox.

Le ministère de l’Énergie, sous trois présidents, a fourni plus de 600 millions de dollars depuis 2014 pour soutenir la conception, l’autorisation et l’implantation d’une petite centrale électrique à réacteur modulaire près d’Idaho Falls, dans l’Idaho, au laboratoire national de l’Idaho du ministère de l’Énergie.

En 2020, l’administration Trump a approuvé jusqu’à 1,4 milliard de dollars pour le projet, connu sous le nom de Carbon Free Power Project. L’accord sert de véhicule de financement et est soumis aux futures crédits du Congrès.

L’annulation du projet de l’Idaho a rappelé à certains critiques l’échec antérieur de Solyndra, la société solaire californienne qui a fait faillite peu après avoir reçu un prêt fédéral de l’administration Obama il y a plus de dix ans, coûtant plus de 500 millions de dollars aux contribuables.

NuScale et Utah Associated Municipal Power Systems ont déclaré qu’il était peu probable que le projet bénéficie de suffisamment d’abonnements auprès des fournisseurs d’électricité locaux pour se poursuivre. Le système électrique dessert 50 membres, principalement des municipalités et des services publics d’électricité de l’Utah et d’autres États occidentaux.

La plupart des souscripteurs potentiels ne sont pas disposés à prendre les risques associés au développement d’un projet nucléaire, le premier du genre, a indiqué le groupe de l’Utah.

Les coûts ont augmenté de plus de 50 % au cours des deux dernières années, pour atteindre 89 dollars par mégawattheure, a indiqué la société. Les petits réacteurs sont considérés comme une alternative à l’énergie nucléaire traditionnelle, plus coûteuse, qui comprend de grands réacteurs, coûte des milliards de dollars et prend des décennies.

Le président et directeur général de NuScale, John Hopkins, a déclaré que la société continuerait à travailler avec des clients nationaux et internationaux pour commercialiser sa technologie. La conception qui a été certifiée par les régulateurs fédéraux concerne un petit réacteur nucléaire modulaire avancé à eau légère de 50 mégawatts. La société recherche actuellement la certification pour une conception améliorée de 77 mégawatts.

NuScale a déclaré qu’il pouvait utiliser les plans de conception des centrales électriques et les progrès réglementaires du projet annulé pour d’autres clients et qu’il s’efforçait de transférer des matériaux avec de longs délais de livraison vers d’autres projets.

Le système électrique de l’Utah a déclaré qu’il se concentrerait sur les ressources non nucléaires à court terme et qu’il aurait besoin d’énergies renouvelables supplémentaires, principalement l’énergie solaire et éolienne, ainsi que de nouveau gaz naturel.

L’Institut de l’énergie nucléaire, l’association professionnelle de l’industrie, a qualifié cette annulation de « très décevante », mais a déclaré qu’elle était compréhensible en raison des difficultés inhérentes au développement de nouvelles technologies. NuScale a une conception qui permettra de déployer et d’apporter une énergie propre et fiable à l’avenir, à mesure que la demande d’énergie propre augmente à l’échelle mondiale, a déclaré l’institut dans un communiqué.

Ken Cook, président de l’Environmental Working Group, une organisation de défense qui s’oppose à l’énergie nucléaire, a déclaré que le ministère de l’Énergie, sous trois administrations successives, avait gaspillé plus d’un demi-milliard de dollars de l’argent des contribuables.

“Il est temps que l’on mette fin à ce désastre de petit réacteur modulaire”, a déclaré Cook dans un communiqué. « Quel gaspillage colossal de centaines de millions de dollars des contribuables, qui auraient pu être dépensés pour des sources d’énergie existantes, sûres et renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne. »

Bien qu’aucun autre petit réacteur modulaire ou conception avancée n’ait été soumis à la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis pour certification, l’agence a déclaré jeudi que d’autres sociétés étaient sur le point de postuler et qu’il y avait beaucoup d’activité au sein de l’industrie.

McDermott a rapporté de Providence, Rhode Island.

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.