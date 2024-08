Le projet nucléaire américain a « des années » de retard – WSJ — RT World News

La remise à neuf des silos à missiles vieux de plusieurs décennies coûtera des milliards de dollars de plus que prévu initialement et pourrait ne pas commencer avant cinq ans, a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables du Pentagone.

Le ministère américain de la Défense a décidé le mois dernier de poursuivre le programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel (ICBM), même si son coût estimé a presque doublé par rapport aux 78 milliards de dollars initiaux. Le remplacement des missiles Minuteman III vieillissants n’a pas d’autre solution, a déclaré le Pentagone.

Cela pourrait être « cinq ans ou plus avant le début des travaux » Le Wall Street Journal a rapporté lundi qu’il envisageait de moderniser quelque 450 silos existants pour les nouveaux missiles, citant une récente réunion municipale à Kimball, dans le Nebraska. La communauté de moins de 3 000 habitants est entourée de « l’un des plus grands champs de missiles » dans le monde.

« Il y a beaucoup d’inconnues ici, et je comprends la frustration », Le brigadier-général Colin Connor l’a dit aux résidents plus tôt ce mois-ci.

Les missiles Minuteman III sont entrés en service au début des années 1970 et devaient être remplacés au bout d’une décennie. Washington a finalement donné son feu vert au programme Sentinel en 2020, en attribuant le contrat initial de 13,3 milliards de dollars à Northrop Grumman, après le retrait de Boeing. Le chef de projet Sentinel, le colonel Charles Clegg, a été limogé en juin pour des raisons non précisées.















Outre les nouveaux missiles, qui sont encore à l’étude, le projet prévoit la modernisation des silos et des centres de commandement vieux de 50 ans. Les travaux de construction prévoient notamment la pose de milliers de kilomètres de câbles à fibre optique.

Il est toutefois impossible de fermer les silos ou les installations de commandement, car la doctrine nucléaire exige qu’ils soient disponibles à tout moment. Certains silos pourraient également devoir être reconstruits à partir de zéro.

L’ampleur, la portée et la complexité du projet Sentinel sont « quelque chose que nous n’avons pas tenté en tant que nation depuis plus de 60 ans », Le sous-secrétaire à la Défense pour l’acquisition et le maintien en puissance, Bill LaPlante, l’a déclaré aux journalistes le mois dernier, insistant sur le fait que cela devait néanmoins être fait.

L’US Air Force cherche des moyens de réduire la complexité du projet, mais il faudra peut-être jusqu’à 18 mois pour décider des changements, a déclaré LaPlante, espérant que cela interviendrait au début de 2025.

De tels retards pourraient entraîner des problèmes d’un autre genre pour le Pentagone, selon le Wall Street Journal. Le gouvernement américain a déjà négocié environ un tiers des contrats immobiliers nécessaires à la pose de milliers de kilomètres de câbles à fibre optique. Mais certains d’entre eux devront peut-être être refaits à la lumière du nouveau calendrier.

Dans le même temps, la hausse des coûts de la construction et des matières premières a rendu les premières estimations de coûts plus difficiles. « être peu fiable et irréaliste » Les responsables du Pentagone ont déclaré.