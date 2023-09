Le projet Net Zero Home de Samsung à l’IFA 2023 – Samsung Global Newsroom

Le monde se tourne vers un avenir meilleur.

Pour dynamiser le concept de maison neutre en carbone, Samsung Electronics a construit une maison individuelle à l’extérieur du lieu de l’IFA 2023, qui s’est tenu du 1er au 5 septembre à Berlin, en Allemagne. Démontrant comment une maison peut générer et stocker sa propre énergie, le projet Net Zero Home a mis en évidence les caractéristiques de SmartThings Energy et a suscité l’enthousiasme pour un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Construire ensemble l’avenir de la technologie de la maison intelligente

Pour créer une maison qui génère et stocke de l’énergie à l’aide de panneaux solaires et de batteries, Samsung en partenariat avec des experts mondiaux dans les domaines de l’énergie, des services publics et de l’informatique, notamment les fabricants de panneaux solaires et de batteries Hanwha Qcells, SMA et Maxeon, ainsi que l’innovateur en matière de maison intelligente ABB.

Grâce à ces collaborations, SmartThings Energy peut tout surveiller et gérer efficacement, de la production d’énergie solaire à la consommation d’énergie des appareils électroménagers ou des chargeurs de véhicules électriques.

Surveillance et efficacité énergétique à portée de main

Avec le mode AI Energy, SmartThings Energy facilite les économies d’énergie en réduisant la consommation d’énergie des appareils électroménagers des utilisateurs et en prédisant leur consommation d’énergie mensuelle. Avant d’atteindre les limites énergétiques cibles, SmartThings Energy activera automatiquement le mode AI Energy pour faire fonctionner les appareils sur des algorithmes économes en énergie.

Grâce aux routines de SmartThings, les utilisateurs peuvent réduire sans effort le gaspillage d’énergie dans leur vie quotidienne. D’une simple pression sur un bouton, les appareils électroménagers et les lumières peuvent être éteints lorsque vous quittez la maison. Vous n’avez donc pas à craindre d’oublier les lumières de la chambre ou le climatiseur.

Les utilisateurs peuvent également utiliser des routines pour créer un mode Sunshine, par exemple en activant le climatiseur pour garder la maison fraîche pendant les journées chaudes et ensoleillées, lorsque les panneaux solaires génèrent beaucoup d’énergie. Les stores compatibles peuvent également être réglés pour s’abaisser automatiquement afin d’empêcher l’excès de soleil de pénétrer par les fenêtres et de chauffer la maison, garantissant ainsi un fonctionnement plus efficace du climatiseur.

Connecter les personnes et la technologie dans la vie quotidienne

SmartThings offre aux propriétaires une tranquillité d’esprit en leur permettant de voir qui est à la porte en temps réel via leur téléviseur intelligent, de gérer l’inventaire alimentaire via le Centre familial l’écran tactile du réfrigérateur ou affichez et contrôlez tous leurs appareils connectés depuis l’application SmartThings.

Le projet Net Zero Home, porté par SmartThings, devient une réalité dans le monde entier. Samsung collabore avec des partenaires sur plusieurs projets Net Zero Home, notamment le développement d’infrastructures urbaines intelligentes du S. Property Group à Brobyholm, en Suède ; l’Eco Delta City à Busan, en Corée ; et le Projet de ville intelligente à Sterling Ranch, Colorado, États-Unis

La connectivité des appareils de SmartThings Energy comble le fossé entre le présent et le futur, rendant la durabilité possible pour tous. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour en savoir plus sur la manière dont les fonctionnalités du projet Net Zero Home, mises en avant lors de l’IFA 2023, feront partie de la vie quotidienne.