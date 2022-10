Le projet néo-zélandais de taxer les rots de vache condamné par les agriculteurs

Le gouvernement néo-zélandais a proposé mardi de taxer les gaz à effet de serre produits par les animaux de ferme en rotant et en faisant pipi dans le cadre d’un plan de lutte contre le changement climatique.

Le gouvernement a déclaré que la taxe agricole serait une première mondiale et que les agriculteurs devraient être en mesure de récupérer le coût en facturant davantage pour des produits respectueux du climat.

Mais les agriculteurs ont rapidement condamné le plan. Federated Farmers, le principal groupe de pression de l’industrie, a déclaré que le plan “arracherait les tripes d’une petite ville de Nouvelle-Zélande” et verrait les fermes remplacées par des arbres.

Le président de Federated Farmers, Andrew Hoggard, a déclaré que les agriculteurs essayaient de travailler avec le gouvernement depuis plus de deux ans sur un plan de réduction des émissions qui ne réduirait pas la production alimentaire.

“Notre plan était de continuer à cultiver les agriculteurs”, a déclaré Hoggard. Au lieu de cela, il a dit que les agriculteurs vendraient leurs fermes “si vite que vous n’entendrez même pas les chiens aboyer à l’arrière de l’ute (camionnette) pendant qu’ils s’éloignent”.

Les législateurs de l’opposition du parti conservateur ACT ont déclaré que le plan augmenterait en fait les émissions mondiales en déplaçant l’agriculture vers d’autres pays qui étaient moins efficaces pour produire de la nourriture.

Une industrie agricole démesurée

L’industrie agricole de la Nouvelle-Zélande est vitale pour son économie. Les produits laitiers, y compris ceux utilisés pour fabriquer des préparations pour nourrissons en Chine, sont la principale source de revenus d’exportation du pays.

Il n’y a que cinq millions d’habitants en Nouvelle-Zélande, mais environ 10 millions de bovins de boucherie et de vaches laitières et 26 millions de moutons.

L’industrie démesurée a rendu la Nouvelle-Zélande inhabituelle dans la mesure où environ la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre proviennent des fermes. Les animaux de ferme produisent des gaz qui réchauffent la planète, en particulier du méthane provenant des rots du bétail et du protoxyde d’azote provenant de leur urine.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré que tout l’argent collecté grâce à la taxe agricole proposée serait réinjecté dans l’industrie pour financer de nouvelles technologies, la recherche et des paiements incitatifs pour les agriculteurs. (Rick Rycroft/Associated Press)

Le débat en Nouvelle-Zélande fait partie d’une réflexion mondiale plus large sur l’impact de l’agriculture sur l’environnement et les mesures que certains disent nécessaires pour l’atténuer.

Aux Pays-Bas, des agriculteurs ont déversé des balles de foin sur les routes et conduit des tracteurs sur des autoroutes très fréquentées pour protester contre les propositions du gouvernement visant à réduire les émissions de polluants nocifs.

Neutralité carbone d’ici 2050

En Nouvelle-Zélande, le gouvernement s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à rendre le pays neutre en carbone d’ici 2050. Une partie de ce plan comprend l’engagement de réduire les émissions de méthane des animaux de ferme de 10 % d’ici 2030 et jusqu’à 47 % cent d’ici 2050.

Selon le plan proposé par le gouvernement, les agriculteurs commenceraient à payer les émissions en 2025, la tarification n’étant pas encore finalisée.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré que tout l’argent collecté grâce à la taxe agricole proposée serait réinjecté dans l’industrie pour financer de nouvelles technologies, la recherche et des paiements incitatifs pour les agriculteurs.

“Les agriculteurs néo-zélandais devraient être les premiers au monde à réduire les émissions agricoles, positionnant notre plus grand marché d’exportation pour l’avantage concurrentiel qui apporte un monde de plus en plus exigeant quant à la provenance de leurs aliments”, a déclaré Ardern.

Il n’y a que cinq millions d’habitants en Nouvelle-Zélande, mais environ 10 millions de bovins de boucherie et de vaches laitières et 26 millions de moutons. (Mark Baker/Associated Press)

Le ministre de l’Agriculture, Damien O’Connor, a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité passionnante pour la Nouvelle-Zélande et ses agriculteurs.

“Les agriculteurs subissent déjà l’impact du changement climatique avec des sécheresses et des inondations plus régulières”, a déclaré O’Connor. « Prendre les devants en matière d’émissions agricoles est bon pour l’environnement et notre économie.

La précédente proposition de “taxe sur les rots” a échoué

La proposition du gouvernement travailliste libéral rappelle une proposition similaire mais infructueuse faite par un précédent gouvernement travailliste en 2003 de taxer les animaux de ferme pour leurs émissions de méthane.

Les agriculteurs de l’époque se sont également opposés avec véhémence à l’idée, et les opposants politiques l’ont ridiculisée comme une “taxe sur les pets” – bien qu’une “taxe sur les rots” aurait été plus précise techniquement car la plupart des émissions de méthane proviennent des éructations. Le gouvernement a finalement abandonné le plan.

Selon les sondages d’opinion, le parti travailliste d’Ardern a perdu de sa popularité et est tombé derrière le principal parti d’opposition national depuis qu’Ardern a remporté un deuxième mandat en 2020 dans une victoire écrasante aux proportions historiques.

Si le gouvernement d’Ardern ne parvient pas à trouver un accord sur la proposition avec les agriculteurs, qui ont une influence politique considérable en Nouvelle-Zélande, il est probable qu’il sera plus difficile pour Ardern d’être réélu l’année prochaine lorsque le pays retournera aux urnes.