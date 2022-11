Le projet Michael Gove aurait mimé «être jeté dans les toilettes» avec un nouveau souffle

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un projet que Michael Gove aurait mimé être jeté dans les toilettes a reçu une nouvelle vie par la déclaration de l’automne de la semaine dernière.

Les partisans pensent qu’un soi-disant “Arc Oxford-Cambridge” pourrait apporter des milliards dans l’économie en rivalisant avec la Silicon Valley. Cependant, il a été abandonné comme priorité lorsque l’administration de Boris Johnson s’est concentrée sur l’appel aux électeurs du « mur rouge » dans le nord de l’Angleterre.

L’Arc est une vision visant à créer une version britannique du pôle d’innovation et de technologie californien entre les deux villes universitaires et leur voisin Milton Keynes, grâce à des investissements dans les infrastructures, les logements et les laboratoires.

Mais exposant ses plans dans sa première déclaration majeure lorsque le chancelier Jeremy Hunt a annoncé son intention d’aider la Grande-Bretagne à défier la maison d’Apple, eBay et Zoom.

Une source du Trésor a insisté sur le fait que M. Hunt parlait de tout le pays lorsqu’il a parlé de la Silicon Valley, mais a ajouté que le retour du projet Oxford-Cambridge était “possible”.

Adam Hawksbee, directeur par intérim du groupe de réflexion Onward, a déclaré que c’était “une excellente nouvelle si le projet OxCam Arc est de retour sur les cartes – un manque d’espace de laboratoire et de logements dans et autour de certains de nos centres économiques les plus productifs freine la croissance” .

“Le nivellement doit concerner ce type de projets ainsi que des interventions dans les régions laissées pour compte du Nord”, a-t-il ajouté.

L’ancien ministre travailliste Andrew Adonis, ancien président de la Commission nationale des infrastructures (NIC), a déclaré qu’il soutenait fermement une relance de l’Arc, qu’il a décrit comme une “priorité de croissance clé” pour le pays. «Il y a une pénurie massive de logements et d’installations commerciales / de recherche dans tout l’arc. Et les liaisons de transport sont lamentables. Tout cela doit être trié de manière systématique, comme le NIC l’a proposé lorsque j’étais son président fondateur.

Plus tôt cette année, le Financial Times a rapporté qu’un député conservateur a déclaré lors d’une réunion d’électeurs locaux dans le Cambridgeshire que, interrogé sur le projet, M. Gove l’avait mimé assis sur des toilettes et tirant la chaîne, ajoutant: “C’est ce qui est arrivé à l’Arc.”

Pendant ce temps, M. Hunt ne contrôle pas certaines de ses hausses d’impôts et les laisse être décidées “au hasard” par l’inflation, a averti un groupe de réflexion de premier plan.

Le chancelier s’est présenté comme un politicien sobre qui peut réparer les dégâts causés par le désastreux mini-budget de Liz Truss.

Mais Tom Waters, économiste principal à l’Institute for Fiscal Studies (IFS), a déclaré que l’approche de M. Hunt dans sa déclaration d’automne de la semaine dernière avait été de geler “tout ce sur quoi il pouvait mettre la main”, y compris l’abattement fiscal personnel et d’autres seuils.

“Nous sommes maintenant dans un monde où ces paramètres vont être gelés en termes de trésorerie pendant des années et ce qu’est une véritable taxe dépend énormément de ce que sera l’inflation”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie que la véritable augmentation des impôts à laquelle nous sommes confrontés est un peu aléatoire, à cause de ce qui arrive à l’inflation.”

Le phénomène, qui fait partie de ce que l’on a qualifié d'”impôts furtifs”, se produira parce qu’à mesure que les salaires augmentent, le seuil auquel les travailleurs commencent à payer des impôts ne le sera pas, grâce au gel.

Le Trésor a été approché pour commentaires.