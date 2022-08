Le projet Maya Train suscite l’inquiétude des Autochtones le long de la côte caribéenne du Mexique

L’ambitieux projet de train maya du Mexique est censé apporter le développement dans la péninsule du Yucatan, mais le long de la côte caribéenne du pays, il menace le peuple indigène maya pour lequel il a été nommé et divise les communautés qu’il était censé aider.

Un tronçon controversé coupe une bande de plus de 110 kilomètres à travers la jungle entre les stations balnéaires de Cancun et Tulum, sur certains des systèmes de grottes souterraines les plus complexes et les plus fragiles au monde.

Il s’agit de l’un des projets emblématiques du président Andrés Manuel López Obrador et a suscité des objections de la part d’écologistes, d’archéologues et de plongeurs spéléo, qui ont organisé des manifestations pour empêcher les rétrocaveuses d’abattre des arbres et de nettoyer la fine couche de sol.

Mais pour les habitants majoritairement mayas du village de Vida y Esperanza – un groupe d’environ 300 personnes et 70 maisons dont le nom signifie “Vie et Espoir” – le train passera juste devant leurs portes. Ils craignent que cela pollue les grottes qui les approvisionnent en eau, mette en danger leurs enfants et leur coupe l’accès au monde extérieur.

À quelques kilomètres des hectares d’arbres abattus où le train est censé circuler, l’archéologue et plongeur spéléo Octavio Del Rio indique la grotte des Guardianes qui se trouve directement sous la voie du train. Le toit en calcaire de la grotte n’a que deux ou trois pieds d’épaisseur à certains endroits et s’effondrerait presque certainement sous le poids d’un train à grande vitesse.

“Nous courons le risque que tout cela soit enterré et que cette histoire soit perdue”, déclare Del Rio.

López Obrador rejette les critiques comme Del Rio comme des “pseudo écologistes” financés par des gouvernements étrangers.

Comme pour ses autres projets phares, notamment un nouvel aéroport dans la capitale et une nouvelle raffinerie de pétrole massive dans le golfe, le président a exempté le train des études d’impact sur l’environnement et a invoqué le mois dernier les pouvoirs de sécurité nationale pour aller de l’avant, annulant les injonctions des tribunaux.

De nombreux critiques affirment que l’obsession de López Obrador pour les projets menace les institutions démocratiques du Mexique. Mais le président rétorque qu’il veut juste développer la partie sud historiquement pauvre du Mexique.

“Nous voulons profiter de tout le tourisme qui arrive à Cancun, afin qu’ils puissent prendre le train Maya pour voir d’autres sites naturels, en particulier les anciennes villes mayas du Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco”, qui sont des États voisins pauvres, López Obrador a déclaré plus tôt ce mois-ci.

Mais les Mayas eux-mêmes sont des gens qui vivent du lit calcaire de la jungle tropicale sèche. L’ancienne civilisation maya a atteint son apogée de 300 à 900 après JC sur la péninsule du Yucatan et à proximité de certaines parties de l’Amérique centrale, et ils sont surtout connus pour la construction de sites de temples monumentaux comme Chichen Itza.

Les descendants des Mayas continuent de vivre sur la péninsule, beaucoup parlant la langue maya et portant des vêtements traditionnels, tout en conservant les aliments, les cultures, la religion et les pratiques médicales traditionnelles, malgré la conquête de la région par les Espagnols entre 1527 et 1546.

“Je pense qu’il n’y a rien de maya” dans le train, a déclaré Lidia Caamal Puc, dont la famille est venue de la ville maya de Peto, dans l’Etat voisin du Yucatan, pour s’installer ici il y a 22 ans. “Certaines personnes disent que cela apportera de grands avantages, mais pour nous Mayas qui travaillons la terre, qui vivons ici, nous ne voyons aucun avantage.”

“Au contraire, cela nous fera du mal, car, comment devrais-je dire, ils nous enlèvent ce que nous aimons tant, la terre.”

Lorsque les marines se sont présentés le mois dernier pour commencer à abattre des arbres en prévision du train à la périphérie du village, les habitants qui n’avaient pas été payés pour leurs terres expropriées les ont empêchés de travailler.

Le chef du conseil du village et partisan du train, Jorge Sánchez, a reconnu que le gouvernement “n’avait pas payé les personnes touchées”, même si le gouvernement a déclaré qu’elles obtiendraient une indemnisation.

Mais ce n’est pas seulement une question d’argent, a déclaré Sánchez. “Cela ramènera des emplois pour notre peuple.”

La ligne de train Maya de 950 miles (1 500 kilomètres) effectuera une boucle approximative autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques. Mais à Vida y Esperanza, le train traversera directement le chemin de terre étroit et défoncé de six kilomètres qui mène à l’autoroute goudronnée la plus proche.

Depuis plus de deux ans, les communautés mayas s’opposent à la ligne de chemin de fer, déposent des contestations judiciaires arguant que le chemin de fer viole leur droit à un environnement sûr et propre et à être consultées ; en 2019, le bureau mexicain du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a constaté que les consultations menées par le gouvernement étaient erronées.

La question de l’économie du train et des revenus du tourisme est plus complexe, en partie parce qu’aucune étude de faisabilité crédible n’a été réalisée. Le projet devrait coûter environ 8 milliards de dollars – mais semble devoir atteindre 11 milliards de dollars – tandis que le gouvernement calcule qu’il rapportera 9,5 milliards de dollars en revenus ou “avantages”.

Mais ces estimations sont largement mises en doute car López Obrador parie essentiellement sur le fait d’attirer les amateurs de plage de soleil et de sable vers les ruines et les villes autochtones pour le soi-disant «tourisme culturel». On ne sait pas combien veulent combiner ces deux activités, surtout si le train à grande vitesse passe devant les beautés de la jungle basse.

Le tourisme international dans le pays a commencé à se remettre des pertes dues à la pandémie, les visiteurs américains étant les plus performants. Au premier semestre 2022, un peu plus de 10 millions de touristes sont arrivés de janvier à juin, soit 1,5 % de plus qu’au premier semestre 2019. Mais les dépenses touristiques globales restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.

À moins que l’armée, qui construit la ligne de chemin de fer, ne construise un grand pont supérieur au-dessus des voies, les villageois seraient obligés d’emprunter une route secondaire quatre fois plus longue pour se rendre à l’autoroute. Cela n’aurait plus de sens économique d’y vivre.

L’agence gouvernementale du tourisme qui supervise le projet de train, Fonatur, indique qu’un viaduc sera construit pour Vida y Esperanza. Mais de telles promesses n’ont pas été tenues dans le passé.

Et l’armée prévoit de remplir les grottes souterraines pour supporter le poids des trains qui passent, ce qui pourrait bloquer ou contaminer le système d’eau souterraine.

Le train à grande vitesse ne peut pas avoir de passages à niveau et ne sera pas clôturé, de sorte que des trains à 100 milles à l’heure (160 km/h) passeront devant une école primaire. La plupart des étudiants marchent pour s’y rendre.

Tout aussi grave, le projet de train a divisé Vida y Esperanza.

Luis López, 36 ans, qui travaille dans un magasin local et s’oppose au train, a déclaré “cela pourrait apporter des avantages mineurs, mais il a des inconvénients”.

“Les cenotes seront remplis ou contaminés”, a-t-il dit, faisant référence aux gouffres sur lesquels les villageois comptent. “Je survis sur l’eau d’un cénote, pour laver la vaisselle, me baigner.”

De nombreux habitants de Vida y Esperanza, qui dépendent de générateurs diesel, préféreraient de loin avoir l’électricité plutôt qu’un train touristique qui se précipitera et ne s’arrêtera jamais là.

Mario Basto, 78 ans, un résident nerveux qui travaille comme jardinier, a déclaré qu’il préférait avoir des soins médicaux décents que le train.

“Il semble que le gouvernement ait de l’argent dont il a juste besoin de se débarrasser, alors qu’il y a des centaines d’hôpitaux qui n’ont pas de médicaments”, a déclaré Basto.

Et il y a des gens à Vida y Esperanza qui soutiennent le projet de train, presque entièrement à cause des emplois qu’il a créés pendant la construction.

Benjamin Chim, un chauffeur de taxi et de camion déjà employé par le Maya Train, perdra également une partie de son terrain au profit du projet. Mais il dit qu’il s’en fiche, notant que “cela va être un avantage, en termes d’emplois”.

“Ils prennent un peu de terre, mais c’est un peu qui n’a aucune valeur symbolique, pour moi ça ne veut rien dire”, a déclaré Chim.

Alors que les partisans du président ont affirmé que quiconque s’oppose au train n’est pas vraiment maya, ce serait une nouvelle pour les habitants de Vida y Esperanza, où les habitants jurent que des esprits mayas, appelés “Alux”, habitent la forêt.

Les habitants apaisent les esprits en leur laissant un petit verre de vin.

Des oiseaux Toh bleu-vert vif, des tarentules, des papillons morpho bleus, des iguanes et parfois des jaguars traversent les routes et la jungle.

Et cela menacerait aussi quelque chose de plus ancien que même les Mayas.

Del Rio, l’archéologue, a découvert des restes humains des ancêtres des Mayas qui pourraient remonter à 13 700 ans dans un autre réseau de grottes – mais il lui a fallu, à lui et à d’autres plongeurs, un an et demi pour parcourir un seul système de cavernes. “C’est un travail qui prend des années, des années”, a-t-il déclaré.

López Obrador veut terminer tout le train en 16 mois en remplissant les grottes de ciment ou en enfonçant des colonnes de béton à travers les cavernes – les seuls endroits qui ont permis aux humains de survivre dans cette zone.

Mais pour les villageois, une grande partie du mal a déjà été faite.

“Ils ont déjà volé notre tranquillité, au moment où ils ont coupé pour poser la ligne de train”, a déclaré Caamal Puc.

—Mark Stevenson, Associated Press

EnvironnementMexique