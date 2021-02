Se réclamant de la victimisation, de la fatigue et de la victoire sur le détesté Donald Trump, le co-fondateur Steve Schmidt a démissionné du projet Lincoln alors que l’équipe se retrouvait secouée par des scandales d’abus sexuels et de doxxing.

Dans une longue lettre de démission publiée vendredi soir, Schmidt s’est attribué le mérite du groupe «Rôle décisif» lors de la défaite électorale du président Donald Trump en 2020 et a déclaré qu’il partait parce que le conseil d’administration de l’organisation est composé de « Quatre hommes blancs d’âge moyen » et a besoin d’une femme membre par souci de diversité et de professionnalisme, entre autres.

La démission de Schmidt a été rendue publique une demi-heure après qu’Axios eut annoncé qu’elle était prochaine. Le média a déclaré que trois autres membres avaient démissionné – le porte-parole Kurt Bardella, l’animatrice vidéo Nayyera Haq et le chroniqueur Tom Nichols, qui était leur conseiller non rémunéré.

Une autre cofondatrice, Jennifer Horn, a quitté le groupe pour voir ses messages privés avec un journaliste divulgués en ligne jeudi. Alors que Twitter a refusé de punir Project Lincoln pour la violation flagrante de ses règles, le groupe a rapidement supprimé les messages et a contrôlé les dégâts.

L’exode survient après un torrent de révélations scandaleuses, à commencer par la révélation du mois dernier d’un autre co-fondateur du Lincoln Project, John Weaver, comme quelqu’un qui s’en prenait sexuellement aux garçons pendant des décennies.

Alors que le groupe repoussait avec colère les informations et affirmait une ignorance totale des penchants de Weaver, lundi l’AP a publié une enquête suggérant fortement le contraire.

Dans sa lettre de démission, Schmidt a soutenu que la première fois qu’il avait appris l’inconduite de Weaver – toilettage et abus sexuels sur des garçons – c’était le mois dernier quand cela a été révélé, et n’avait «jamais entendu une seule personne murmurer» qu’il était un prédateur quand ils travaillaient. pour le sénateur John McCain (R-Arizona) lors de sa candidature présidentielle de 2008.

Avec Weaver, Rick Wilson et George Conway, Schmidt était le membre le plus éminent du projet Lincoln, faisant valoir son statut de stratèges républicains de l’establishment et d’aides de campagne de McCain, du président George W. Bush ou du gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger pour des apparitions sur CNN et MSNBC où ils ont fait campagne contre Trump et les républicains qui l’ont soutenu.

Compte tenu de toutes les enquêtes et des violations potentielles de la loi fédérale, j’ai demandé à MSNBC s’ils prévoyaient de réserver toute personne associée à Lincoln Project sur leurs spectacles. Par une source: « Nous continuerons à réserver des invités associés au projet Lincoln, comme le justifie l’actualité. » – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 13 février 2021

Dans la lettre, Schmidt a écrit qu’il avait été « Rongé par la colère et la rage » au dessus de «Attaques de la collection rance de menteurs, de voyous et de fascistes» comme Donald Trump Jr. et Fox News présentent Laura Ingraham sur son personnage et le projet Lincoln.

Il a également affirmé que le projet était le « Super PAC le plus réussi et politiquement mortel » dans l’histoire américaine qui a joué un «Rôle décisif”Dans la défaite de Trump, et a exhorté les personnes qui l’ont accepté à continuer de se battre tant que les États-Unis restent «À une élection avant de voir la fin de la démocratie américaine.»

Cependant, selon l’AP exposer, seuls 27 millions de dollars sur les 90 millions de dollars levés par le groupe ont été dépensés en publicité politique – souvent dans des bastions démocrates fiables – tandis que le reste a effectivement trouvé son chemin vers des cabinets de conseil gérés par des membres en tant que paiements pour des «services». rendu.

Ce que cet épisode désolé révèle par-dessus tout, c’est qu’une grande partie du libéralisme américain a reproduit, au nom de la lutte contre Trump, toutes les tactiques contraires à l’éthique, toutes les méthodes trompeuses et toutes les attaques toxiques contre la décence de base qu’ils ont insisté pour que Trump représente singulièrement. co / j4uoTXHkmz – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 12 février 2021

