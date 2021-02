Le projet Lincoln anti-Trump a reçu 32 millions de dollars de couverture médiatique gratuite depuis l’éclatement du scandale de harcèlement sexuel – rapport

Depuis que le co-fondateur du Lincoln Project, John Weaver, a été accusé d’avoir harcelé sexuellement plusieurs jeunes hommes, le groupe controversé anti-Trump a reçu des dizaines de millions de couvertures médiatiques gratuites, selon une nouvelle analyse.

La faute présumée de Weaver a éclaté dans une histoire le 11 janvier dans un rapport du conservateur américain, mais les membres du Lincoln Project ont toujours été nombreux à la fois sur CNN et MSNBC – deux réseaux qui ont fortement promu l’organisation, dirigée par des républicains anti-Trump, depuis sa création.

Selon la nouvelle analyse du conservateur Washington Free Beacon, la couverture médiatique entre le 11 janvier et le 11 février pour le groupe vaut 32 millions de dollars, sur la base de la valeur publicitaire estimée par le service de surveillance des médias Critical Mention. À cette époque, il y a eu 40 apparitions de fondateurs et de conseillers – 10 sur CNN et 30 sur MSNBC.

Plus tôt ce mois-ci, Weaver a démissionné du groupe qu’il a co-fondé après avoir été accusé d’avoir fait des avances sexuelles non désirées sur de nombreux jeunes hommes, offrant souvent des avances professionnelles en échange de faveurs sexuelles. Il s’est excusé pour l’envoi « inapproprié » messages, mais des rapports depuis ont indiqué que son comportement était connu par d’autres, y compris le co-fondateur Steve Schmidt, qui a nié cette connaissance.

Quelques heures seulement après le départ de Weaver, Schmidt est apparu sur « Temps réel avec Bill Maher », où il n’a fait face à aucune question sur son co-fondateur, mais a été grillé sur les dizaines de millions de dollars de financement du groupe et où il va. Ce sujet est devenu encore une autre controverse pour le groupe, car il a été révélé qu’une grande partie de l’argent a été acheminée vers des organisations distinctes impliquées avec les fondateurs.

Le manque de questions sur Weaver était un événement régulier, selon le rapport du Beacon. En fait, les membres du groupe ont fait 23 apparitions sur les chaînes d’information du réseau avant que l’un d’eux, George Conway, ne soit interrogé directement à ce sujet.

Comme la conduite de Weaver a été plus largement couverte et que des rapports ultérieurs ont indiqué une connaissance possible de ses actions au sein du super PAC, les chouchous des médias du Lincoln Project ont lentement vu leurs relations avec les médias grand public se détériorer. MSNBC a mis fin à sa relation avec le contributeur Schmidt, par exemple, et Daily Beast « Mis en pause » apparitions du co-fondateur Rick Wilson sur son podcast «The New Abnormal».

Alors que l’avenir du projet Lincoln a été remis en question, d’anciens membres comme Kurt Bardella appelant même à sa fin, le groupe ne semble pas avoir l’intention de retirer sa plate-forme anti-Trump. Ils ont récemment embauché le cabinet d’avocats Paul Hastings pour mener une « Examen complet » du groupe «Opérations et culture», bien que cette relation ait conduit à une controverse entièrement nouvelle car il a été révélé que les employés de l’entreprise avaient fait des dons à Lincoln Project dans le passé – bien qu’ils affirment qu’aucun donateur ne fera partie de l’examen.

