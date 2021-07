Le projet Leonardo Da Vinci trouve 14 descendants masculins vivants du grand mathématicien italien

Une enquête de dix ans menée par les historiens Alessandro Vezzosi du Museo Ideale Leonardo Da Vinci et Agnese Sabato, présidente de l’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage, a produit des résultats surprenants concernant la généalogie du polymathe italien Leonardo da Vinci. Publiée par la revue Human Evolution, l’étude a produit des documents qui mettent en lumière la certitude de la lignée masculine continue, de père en fils, de la famille Da Vinci. L’étude a confirmé qu’il y a 14 descendants vivants de Leonardo.

Les recherches approfondies ont tenté de combler les lacunes des informations manquantes concernant les descendants de Léonard. Les historiens ont découvert que Léonard lui-même avait au moins 22 demi-frères mais pas d’enfants. Le nouveau document non publié montre que « Paolo di Leonardo da Vinci da Firenze » était un cas d’homonymie, tandis que les cinq branches familiales sont retracées du père de Leonardo, ser Piero de la cinquième génération, et du demi-frère Domenico, représentant la sixième génération. Des données ont été collectées sur plus de 225 personnes, depuis la 15e génération.S’adressant à l’agence de presse Ansa, Vezzosi a déclaré que les parents vivants de Leonardo ont entre un et 85 ans. sur la côte toscane et ils ont des emplois ordinaires comme un commis, un arpenteur ou un artisan.

L’étude a révélé que le chromosome Y, transmis aux descendants mâles de la famille Da Vinci, est connu pour rester presque inchangé sur 25 générations. L’étude comparerait le chromosome Y de parents masculins vivants avec celui de leurs ancêtres dans des lieux de sépulture anciens et modernes pour vérifier la lignée familiale ininterrompue et certifier le propre marqueur du chromosome Y de Leonardo. La recherche espère également trouver des réponses aux raisons du génie de Léonard, des informations sur les origines géographiques de ses parents, son régime alimentaire, son vieillissement prématuré, sa gaucherie, sa santé, ses prouesses physiques et toutes les maladies héréditaires, ainsi que sa vision extraordinaire, sa synesthésie et d’autres perceptions sensorielles. , a mentionné Eurekalert dans un communiqué.

L’étude est une impressionnante enquête généalogique de 690 ans avec le projet international Leonardo da Vinci DNA, soutenu par la Fondation Richard Lounsbery. Ce projet ambitieux implique également l’Institut J. Craig Venter de La Jolla, Californie et plusieurs autres universités et centres de recherche, dont le Département de biologie de l’Université de Florence, dirigé par David Caramelli.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici