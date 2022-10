Le “projet le plus important” du football commence, pas la Coupe du monde

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – L’objectif est de fournir des ballons de football à 700 millions d’élèves du primaire, la plupart d’entre eux dans les coins les plus pauvres ou les plus reculés du monde.

L’Inde à elle seule a besoin d’un million de balles, qui devront probablement parcourir tout le pays par la route pour atteindre les enfants d’environ 10 000 écoles.

« Pouvez-vous imaginer la Chine ? a déclaré Fatimata Sow Sidibe, directrice du projet Football For Schools de la FIFA.

Éclipsé par la préparation de la Coupe du monde, le football s’est lancé dans son programme mondial de développement des jeunes probablement le plus ambitieux, dans le but monumental de fournir des ballons et un programme d’entraînement à près de la moitié des enfants du monde âgés de 4 à 14 ans.

Football For Schools a été lancé en 2019 mais s’est arrêté brutalement en raison de la pandémie de COVID-19. Il a été relancé cette année et dispose d’un budget initial de 100 millions de dollars de la FIFA, soit environ 1% de ce que le Qatar aurait dépensé uniquement pour ses stades pour la Coupe du monde de cette année.

Et pourtant, “c’est le projet le plus important dans le monde du football”, a déclaré Steve Pila, qui gère le déploiement de Football For Schools en Afrique du Sud, l’un des pays pilotes.

Football For Schools vise à envoyer 11 millions de ballons de football Adidas à des dizaines de milliers d’écoles, par voie aérienne, maritime et routière. Les écoles auront également accès à des routines d’entraînement via une application gratuite pour téléphone portable. Cela change la donne car cela permet à n’importe quel enseignant de coacher à l’aide de dizaines de séances d’entraînement conçues pour les enfants et disponibles d’une simple pression du doigt.

De nombreuses écoles ne manquent pas seulement de balles. Ils n’ont pas non plus d’entraîneur de football dédié.

“Même un enseignant dans la zone la plus rurale est capable de rassembler de jeunes garçons et filles et, dans la paume de votre main, vous avez quelque chose à voir avec eux”, a déclaré Pila.

Pila a déclaré que le plus gros problème de l’Afrique du Sud n’est pas assez de bons entraîneurs et que cela “remplit un peu cette lacune”.

Simple et j’espère efficace.

Les programmes de développement sont difficiles à juger, surtout lorsqu’ils ciblent de si jeunes enfants. Tous les résultats sont à long terme et parfois intangibles. Il est peu probable que Football For Schools ait un impact notable sur le jeu mondial d’ici la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ou même celle d’après. C’est un projet de 5 à 10 ans au moins.

“Personne n’investit dans ce domaine car il n’y a pas de retour immédiat sur investissement”, a déclaré Sow Sidibe.

Mais les programmes pour les jeunes n’ont pas de prix. Tout indique que les meilleurs joueurs du monde, la force motrice du jeu et l’objectif de la Coupe du monde de 200 milliards de dollars au Qatar, deviennent les meilleurs parce qu’ils ont été régulièrement exposés au football avant l’âge de 10 ans. Lionel Messi jouait dans un club en Argentine à l’âge de 4 ans, bien avant l’appel de Barcelone. Cristiano Ronaldo était dans une équipe de jeunes sur l’île portugaise de Madère à 7 ans.

La FIFA estime qu’il y a plus d’un demi-milliard de jeunes enfants volontaires qui n’ont toujours pas assez de contacts avec le jeu le plus populaire au monde.

“Nous répandons le filet maintenant”, a déclaré Mzimkhulu Fina, président des écoles de football de l’Association sud-africaine de football.

Les régions pauvres sont au centre de l’attention. Jusqu’à présent, Football For Schools a été lancé dans 18 pays, la plupart en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Océanie. Les Caraïbes viennent ensuite. L’Inde est une grande cible pour l’année prochaine, où le projet espère permettre à 1,8 million d’enfants indiens supplémentaires de taper dans un ballon de football, a déclaré Sow Sidibe.

Elle espère que les 211 pays membres de la FIFA finiront par s’en charger.

L’Afrique est particulièrement riche en potentiel, avec plus de 400 millions d’enfants âgés de 10 ans ou moins qui grandissent sur un continent où le football n’a pas d’égal en tant que sport. Il présente également certains des défis les plus difficiles; la pauvreté mais aussi l’éloignement des zones rurales où les découvreurs de talents ne viennent pas chercher les joueurs prometteurs dans les académies.

L’histoire de Sadio Mané, l’attaquant sénégalais du Bayern Munich qui est l’un des meilleurs joueurs du monde, résume l’Afrique. Né dans le village de Bambali au sud du Sénégal, le football n’est pas venu à Mané. Il devait aller le chercher. Il a quitté la maison à l’adolescence pour la capitale, Dakar, dans l’espoir de réussir. Il l’a fait, mais “il en manque tellement”, a déclaré Pila.

“Nous avons de bons jeunes joueurs en Afrique, mais s’ils ne sont pas entourés de tout ce dont ils ont besoin pour être parmi les meilleurs… ça va être difficile”, a déclaré Yaya Touré, un ancien milieu de terrain ivoirien qui a joué pour Barcelone et Manchester City.

Football For Schools a un autre élément essentiel, a déclaré Pila, qui était auparavant à la tête de l’une des meilleures académies d’Afrique du Sud et est fier d’avoir découvert Steven Pienaar, qui est devenu un international sud-africain.

L’application combine le football avec un programme de compétences de vie développé grâce à un partenariat avec l’UNESCO, l’agence des Nations Unies pour l’éducation. Et en mettant des programmes de football dans plus d’écoles, vous gardez plus de jeunes joueurs là-bas, qui vont en classe et reçoivent une éducation.

Pila a déclaré qu’il était plus important que jamais que les jeunes comprennent qu’ils auront besoin de plus que leurs compétences en football dans la vie, car ils ne réussiront peut-être pas en tant que joueurs professionnels. Et même s’ils le font, ils ne joueront pas éternellement.

“Vous savez, le football n’est pas vivace”, a déclaré Pila. “Vous y jouez tant que vous avez moins de 35 ans. Sauf si vous êtes Cristiano Ronaldo.”

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Gérald Imray, Associated Press