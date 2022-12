Le projet Joliet ferme les voies I-80 en direction ouest vendredi soir – Shaw Local

Les voies de l’Interstate 80 en direction ouest à Joliet seront restreintes vendredi soir et samedi matin dans le cadre d’un projet d’autoroute en cours.

À partir de 22 heures vendredi, les voies en direction ouest seront fermées entre Rowell Avenue et Chicago Street, a annoncé jeudi le ministère des Transports de l’Illinois.

Au moins une voie restera ouverte et toutes les voies rouvriront d’ici midi samedi, selon l’IDOT.

La bretelle d’accès en direction ouest de Richards Street vers la I-80 sera également fermée pendant la même période.

Les fermetures sont nécessaires pour refaire la surface du pont de la rue Hickory le long de la I-80 en direction ouest, selon IDOT. Les automobilistes sont encouragés à rechercher des itinéraires alternatifs pendant les fermetures de voies.

Les travaux font partie d’un projet de remplacement de plusieurs ponts I-80 sur des routes locales à Joliet. Les ponts Joliet font partie d’un projet plus vaste qui remplacera les ponts, améliorera les échangeurs et ajoutera des voies auxiliaires le long d’un tronçon de 16 milles de la I-80, de Ridge Road à Minooka à la route 30 à New Lenox.