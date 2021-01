Le 24 novembre 2020, le président élu Joe Biden présente certains de ses candidats au cabinet de politique étrangère | Demetrius Freeman / Washington Post via Getty Images

Les États-Unis rejoignent l’accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé dès le premier jour.

La reconstruction internationale du président Joe Biden a commencé.

Biden, dans les premières heures de sa présidence, a rejoint l’accord de Paris sur le climat et s’est réengagé à l’Organisation mondiale de la santé, tenant les promesses qu’il avait faites pendant la campagne.

Il fait également les premiers pas vers la réalisation de son programme plus large de politique étrangère consistant à restaurer le leadership américain à l’étranger.

Mais ces commandes du premier jour sont la partie la plus facile. Maintenant, Biden commence la tâche difficile de rétablir la confiance entre les alliés et d’essayer de prouver que l’Amérique peut être un partenaire fiable.

Au cours des quatre dernières années de la politique étrangère de l’administration Trump, «l’Amérique d’abord», d’autres pays ont assumé des rôles de leadership sur le changement climatique, et d’autres puissances, comme la Chine, ont agi pour combler le vide laissé par les États-Unis dans les institutions internationales.

Biden est également confronté à des crises de santé publique, économiques et raciales dans son pays, ainsi qu’aux retombées de l’attaque surprenante contre la démocratie américaine au début du mois.

Le monde a regardé le siège du Capitole le 6 janvier et a été témoin d’un système politique américain en plein désarroi. Il a encadré Washington comme loin d’être un partenaire stable. Mais avec les annonces de Biden sur l’accord de Paris et l’OMS, les États-Unis montrent qu’ils essaient de commencer quelque part.

Le réengagement des États-Unis envers Paris donnera à l’accord sa première vraie chance

Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat en juin 2017, remplissant sa propre promesse électorale. Le traité non contraignant établit des normes de réduction des émissions dans le but d’empêcher la température mondiale de se réchauffer au-delà de 2 degrés Celsius. Au total, 189 pays sont parties à l’accord.

Sur la base des termes du traité, les États-Unis ne pouvaient pas officiellement renoncer à l’accord avant novembre 2020, bien que l’administration Trump se soit en effet formellement retirée l’année dernière.

Biden renverse cela, et c’est une rentrée assez facile: le président écrit une lettre disant que les États-Unis veulent revenir et que dans 30 jours, ils redeviendront partie au traité.

«C’est évidemment, en soi, un seuil important, car cela nous ramène dans l’unique organisme international collectif dédié à relever le défi climatique», Peter Ogden, vice-président pour l’énergie, le climat et l’environnement à la Fondation des Nations Unies , m’a dit.

Ogden a déclaré que les États-Unis devront en fin de compte recalibrer leurs objectifs 2030. Cela impliquera des considérations de politique intérieure, car cela obligera les États, les localités et, surtout, les entreprises à atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Ces objectifs sont également extrêmement importants, a déclaré Ogden. « Ce sera à la fois un guide pratique pour d’autres pays qui cherchent à comprendre le type d’actions avec lesquelles les États-Unis ont l’intention d’aller de l’avant », a-t-il déclaré. «Mais ce sera également un guide important pour d’autres pays, qui étudient également leurs propres objectifs.»

Biden a déclaré que le changement climatique serait une priorité de son administration; il a nommé John Kerry, ancien secrétaire d’État, «tsar du climat» de l’administration. L’administration envisagerait de convoquer un sommet mondial sur le climat. Rejoindre Paris est, symboliquement, le premier acte de la promesse de Biden de faire des considérations climatiques une grande partie de ses priorités politiques.

Plus largement, sur le changement climatique, l’administration Biden peut donner l’exemple du leadership mondial qu’elle souhaite et collaborer avec d’autres partenaires, tels que l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui ont continué à faire avancer les objectifs climatiques. Les États-Unis, historiquement, ont été le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, et un véritable engagement des États-Unis sur le changement climatique, comme l’a dit Ogden, constituerait le premier véritable test de l’accord de Paris.

L’administration Biden renouvellera son engagement envers l’OMS – et la distribution mondiale de vaccins

Parallèlement à la menace mondiale du changement climatique, la pandémie de coronavirus fait toujours rage. Contenir la pandémie et entreprendre une campagne mondiale de vaccination nécessitera des ressources et une coordination sans précédent.

C’est pourquoi la deuxième étape de Biden – un réengagement envers l’OMS – est également d’une importance cruciale, pour lutter contre la pandémie et pour d’autres priorités sanitaires mondiales.

L’administration Trump a blâmé l’OMS pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et a accusé l’agence d’être une «marionnette de la Chine». En juillet, l’administration a envoyé à l’Organisation mondiale de la santé un avis de son intention de se retirer, ce qui aurait fait sortir les États-Unis du corps un an plus tard, en 2021.

Biden annule ce retrait et envoie le Dr Anthony Fauci, le plus grand médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays, assister à la réunion annuelle de la direction de l’agence cette semaine.

Mais comme me l’a dit l’an dernier Alynna Lyon, experte des Nations Unies et professeure de sciences politiques à l’Université du New Hampshire, le réengagement des États-Unis avec l’OMS n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

La menace de retrait de l’administration Trump menaçait gravement le financement global de l’OMS, ce qui a obligé d’autres pays, comme la Chine, à s’engager à combler les déficits. L’administration Trump a également tenté de gommer la coopération existante avec l’OMS, notamment en essayant de bloquer les contacts entre les responsables de l’OMS et les responsables américains cet automne.

Comme Lyon l’a dit, les États-Unis vont devoir réorganiser leurs relations avec l’organisation; il ne peut pas simplement s’attendre à ce que les choses reviennent à l’ère pré-Trump. D’autres pays, en particulier la Chine, ont comblé le vide laissé par les États-Unis.

«Ils ont pris place à la table, ils rédigent les chèques, ils sont capables de façonner et d’encadrer et de faire tourner les priorités», m’a-t-elle dit en décembre. «Les États-Unis sont en retard dans le match à ce sujet. Il est très difficile pour les États-Unis de simplement revenir en arrière et de dire: «Nous sommes de retour».

L’administration Biden franchit une nouvelle étape pour montrer qu’elle souhaite travailler avec d’autres pays sur la santé mondiale. Mardi, Antony Blinken, le choix de Biden pour le secrétaire d’État, a déclaré lors de son audition de confirmation que les États-Unis se joindraient à Covax, l’initiative liée à l’OMS pour fournir et distribuer équitablement le vaccin Covid-19 dans le monde, en particulier aux pays à faible revenu. La Chine a rejoint l’initiative à la dernière minute l’année dernière, et de nombreux partenaires américains ont pris des engagements financiers dans le programme. La Russie et les États-Unis étaient les deux grands résistants, jusqu’à présent.

Revenir dans ces organes mondiaux est donc un bon premier pas. Cela envoie un message puissant aux alliés et aux adversaires de l’Amérique. Mais il est également impossible pour les États-Unis de simplement revenir en arrière.

Biden a déclaré que «l’Amérique est de retour». Mais à quoi cela revient-il?

Blinken a également déclaré lors de son audience de confirmation mardi que «l’humilité et la confiance» devraient être les revers du leadership américain.

Cette humilité devrait inclure une reconnaissance très évidente du fait que le monde a changé au cours des quatre dernières années et que les institutions multilatérales comme l’OMS ont changé avec elles. L’administration de Biden doit également vendre cette vision chez elle, en tirant les leçons des années Trump selon lesquelles ce n’est pas une évidence que les États-Unis le seront – ou que le public américain voudra le voir. – celui qui fixe l’agenda international.

Le réengagement à l’accord de Paris sur le climat et à l’Organisation mondiale de la santé sont, symboliquement, les premières branches d’olivier de l’équipe Biden dans le reste du monde. «L’Amérique est de retour» – si le monde veut l’avoir.