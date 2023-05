Le projet holographique Starline de Google se réduit à la taille d’un téléviseur

Alors que la plupart des gens ont choisi d’éviter de porter des casques VR et AR pour les discussions de groupe en tête-à-tête, Google Projet Starline envisage une sorte de juste milieu entre les zooms d’entreprise et un avenir d’hologrammes flottants. La technologie 3D sans lunettes, qui je suis arrivé à la démo l’année dernière, a été initialement conçu pour être une installation de la taille d’une pièce. Le dernier prototype présenté à E/S de Google la conférence des développeurs montre maintenant qu’il est réduit à la taille d’un grand téléviseur.

Selon un Article de blog Google, les nouveaux prototypes sont déjà testés dans des groupes d’essai chez Salesforce, T-Mobile et WeWork. L’objectif est de réduire l’expérience à quelque chose de plus proche d’un « système de visioconférence plus traditionnel ».

Starline, créé par une partie de l’équipe Google qui a contribué à la création du Rêve Il y a des années, la plate-forme VR est une expérience de chat vidéo pleine grandeur étonnamment convaincante et parfois étrange. Ma conversation avec quelqu’un sur Starline l’automne dernier m’a donné l’impression de parler à quelqu’un qui était assis juste en face de moi : les gens semblent de taille réaliste, et la gamme de caméras et d’équipements de détection de profondeur crée un contact visuel réaliste d’une manière que les conversations vidéo à domicile régulières sur des tablettes , les téléphones et les ordinateurs portables ne le font parfois pas.

Le nouveau design est conçu pour s’asseoir à côté d’un bureau, ce qui donne l’impression que la personne 3D assise en face de vous est de l’autre côté avec vous en train de discuter. La sensation quelque peu intime de la première démo Starline que j’ai eue faisait partie de ce qui me donnait encore plus l’impression de discuter avec quelqu’un dans un café ou un bureau, par opposition à une discussion en ligne plus éloignée.

Google prévoyait d’installer Project Starline dans les bureaux de l’entreprise en tant que programmes de test pour voir si l’idée, développée en tant que projet Labs, pouvait s’étendre à d’autres entreprises. Le nouveau design, qui ressemble beaucoup plus à un vrai produit que la gamme expérimentale de caméras que j’ai essayée, semble certainement plus convivial pour le bureau.

Google n’est pas la seule entreprise à travailler sur la résolution de meilleurs chats vidéo : Logitech Projet Fantômedont le lancement est prévu plus tard cette année, propose une solution de téléprésence similaire qui n’utilise pas la 3D sans lunettes et peut utiliser davantage de matériel de webcam standard.

Alors que de plus en plus de fabricants de matériel AR de nouvelle génération aiment Pomme, Google et Samsung commencer à tester d’autres idées, peut-être que l’idée de collaboration holographique se développera dans des directions différentes. En attendant, le projet Starline de Google semble être une étape intermédiaire pour trouver quelque chose qui fonctionne sans rien porter du tout.