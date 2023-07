Le projet Hestia transforme votre téléphone en un télescope intelligent

Vaonis, une entreprise qui se consacre à rendre le cosmos accessible à tous depuis que nous les avons couverts pour la première fois en 2020, a présenté son dernier projet cette semaine. Appelé hestia et actuellement sur Kickstarter (et déjà entièrement financé), le produit transforme essentiellement votre téléphone en un télescope intelligent, capable de prendre des photos très détaillées de la lune et du soleil ou de visualiser des corps spatiaux profonds tels que des amas d’étoiles et des nébuleuses.

La façon dont cela fonctionne est assez simple. En utilisant des groupes de lentilles (6 lentilles en 3 groupes), Hestia peut zoomer optiquement sur de grands objets dans le ciel. Lorsque vous utilisez un filtre spécialisé, il peut afficher des détails sur le soleil que vous ne voudriez certainement pas essayer de voir à l’œil nu, mais dans la plupart des applications, vous voudrez prendre de superbes photos de la lune ou de corps célestes éloignés.

Si tout ce que vous aviez était un grand télescope, trouver ces objets est un problème. Avec Hestia, les utilisateurs ont accès à une application qui leur permet de trouver et de suivre des objets à des fins de prise de vue. Préoccupé par le support matériel ? Hestia utilise une conception d’aimant pour s’assurer que presque tous les téléphones s’adapteront, ce qui est une conception intelligente, si nous le disons nous-mêmes.

Exemples d’images

Hestia commence à 149 $ sur Kickstarter, cependant, il semble que les offres de lève-tôt aient disparu. Actuellement, vous pouvez obtenir une unité pour 189 $ qui comprend une housse anti-poussière. Si vous voulez une unité et un trépied, le prix est actuellement de 229 $. Encore une fois, le projet est entièrement financé et Vaonis a l’habitude de publier des produits sans problème, donc ce n’est pas quelque chose dont vous aurez à vous soucier de ne pas recevoir. Hestia devrait être lancé plus tard cette année.