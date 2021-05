Le «Projet Heal India» d’Anupam Kher fait don de concentrateurs d’oxygène et de machines BiPAP à BMC en tant que contribution de secours COVID | Nouvelles des gens

Mumbai: Alors que l’Inde lutte contre la deuxième vague meurtrière de la pandémie COVID-19, l’aide est fournie par divers autres pays et organisations internationales en cette heure de besoin. le Fondation Anupam Kher en collaboration avec le Dr Ashutosh Tewari (Global Cancer Foundation, USA) et Baba Kalyani, (Bharat Forge, Inde), a récemment lancé une initiative appelée Project Heal India.

Project Heal India a récemment fait un généreux don de 5 machines BiPAP et 5 concentrateurs d’oxygène à BMC pour leurs courageux guerriers Corona. Grâce à ce projet, l’organisation vise à fournir des équipements vitaux essentiels et d’autres dispositifs de survie aux institutions médicales et aux hôpitaux à travers l’Inde.

L’ordre du jour de l’organisation est de s’assurer que l’aide est fournie là où elle est nécessaire et avec une action rapide. Le projet Heal India a lancé divers dons à différentes institutions médicales du pays dans le cadre de sa première étape d’opérations et vise à atteindre davantage d’institutions pour obtenir un soutien supplémentaire.