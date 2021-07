En juin 2021, lorsque le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés a soumis son rapport au Congrès des États-Unis, l’équipe de renseignement a admis que la nature de la majorité des phénomènes aériens non identifiés (UAP) ou des objets volants non identifiés (OVNI) restait inconnue. Ces phénomènes ont été enregistrés à travers de multiples capteurs tels que l’infrarouge, le radar, l’électro-optique parmi beaucoup d’autres. Maintenant, des scientifiques du département d’astronomie de Harvard ont lancé un nouveau projet pour rechercher activement des indices qui pourraient nous conduire à des civilisations technologiques extraterrestres (ETC) – des civilisations extraterrestres potentielles qui sont avancées en technologie.

L’équipe d’astrophysiciens annoncé ‘The Galileo Project’ lors d’une conférence de presse en ligne le lundi 26 juillet. site du projet, l’objectif principal du projet est de trouver les signatures technologiques des ETC et de résoudre le mystère des observations accidentelles et anecdotiques en les introduisant dans le courant dominant, à l’aide de recherches scientifiques validées, transparentes et systématiques.

Dans la justification de l’existence d’un tel projet, l’équipe mentionne ‘Oumuamua -un objet qui est apparu se dirigeant vers le soleil et n’appartenait pas à notre système solaire. Fait intéressant, l’objet ne ressemblait pas à un astéroïde ou à une comète et présentait des propriétés anormales. Selon les scientifiques, les PANs inexpliqués et ‘Oumuamua sont suffisants pour justifier un projet à part entière qui collecte des données détaillées concernant les signatures technologiques de ces objets et les teste.

Ajoutant que de plus en plus d’exoplanètes potentiellement habitables avec des systèmes planétaires comme le nôtre sont découvertes, le chef du projet, Avi Loeb, a déclaré dans un communiqué : « Le projet Galileo est dédié à la proposition selon laquelle les humains ne peuvent plus ignorer l’existence possible des ETC. professeur au département d’astronomie de Harvard, Loeb est également directeur de l’Institute for Theory and Computation, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Les scientifiques de l’équipe ont décrit les étapes clés du projet, qui comprennent l’obtention d’images haute résolution et multi-détecteurs et leur analyse avec des modèles informatiques pour découvrir leur source et leur nature. De plus, les scientifiques rechercheront également des objets interstellaires comme ‘Oumuamua et mèneront des recherches approfondies sur eux. La recherche de satellites ETC figure également sur la liste prioritaire des scientifiques, pour lesquels ils collaboreront avec diverses agences spatiales.

