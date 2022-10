Le projet éolien du Massachusetts “n’est plus viable” selon un développeur

Le Bureau de la gestion de l’énergie océanique est également sur le point de tenir sa toute première vente de bail éolien offshore sur la côte ouest en décembre et, à ce jour, a détenu 10 ventes de baux et émis 27 baux éoliens commerciaux actifs dans l’océan Atlantique, du Massachusetts à la Caroline du Nord.

“Une suspension d’un mois donnerait aux parties l’occasion d’évaluer la situation actuelle du projet et éventuellement de s’entendre sur des modifications des AAE… qui pourraient permettre au projet de retrouver sa viabilité”, ont-ils écrit.

Avocats de Commonwealth Wind à le mouvement ont cité les augmentations mondiales des prix des matières premières, en partie à cause de la guerre en Ukraine, la flambée soudaine des taux d’intérêt, les contraintes prolongées de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation persistante comme raisons de l’augmentation prévue des coûts de construction.

Le projet Commonwealth Wind, qui fournirait 1 200 mégawatts d’énergie éolienne offshore à partir de 2028, “n’est plus viable et ne pourrait pas avancer” sans amendements au contrat d’achat d’électricité (PPA), selon une requête récemment déposée par le développeur.

Le développeur d’un important projet d’énergie éolienne offshore dans le Massachusetts a demandé aux régulateurs de l’État de suspendre l’examen du contrat pendant un mois, affirmant que la hausse des prix mondiaux, l’inflation et les pénuries de la chaîne d’approvisionnement perturbaient le plan.

La loi présidentielle sur la réduction de l’inflation adoptée plus tôt cette année comprend une disposition fiscale fédérale qui soutiendra l’éolien offshore. La fourniture offre un crédit d’impôt de 30% pour les projets éoliens offshore dont la construction commence avant le 1er janvier 2026.

On s’attend à ce que davantage de développeurs éoliens offshore réclament le crédit d’impôt alors que les coûts de construction de leurs plans continuent d’augmenter.

Commonwealth Wind a déclaré qu’une suspension permettrait aux parties d’envisager des approches possibles pour rétablir la viabilité du projet, y compris les mesures de réduction des coûts et les incitations fiscales en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation.

Même avec une brève pause, le développeur a déclaré que le projet devrait être mis en service en 2028 et aiderait l’État du Massachusetts à atteindre son objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin de la décennie, a déclaré le développeur.

“Commonwealth Wind reste pleinement engagé dans le projet et dans la fourniture d’énergie renouvelable rentable du projet aux résidents et aux entreprises du Massachusetts d’une manière qui fait progresser … les politiques énergétiques et climatiques du Commonwealth”, ont écrit les avocats.