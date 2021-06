Le projet d’un campus universitaire chinois à Budapest pourrait être gelé après que le maire de l’opposition ait renommé les rues du Dalaï Lama et des Ouïghours

Le projet d’ouverture d’un campus universitaire chinois en Hongrie, qui a été farouchement opposé par les détracteurs du gouvernement, pourrait être soumis à un vote populaire à Budapest, a déclaré un haut responsable hongrois. Il faudra environ 18 mois pour mettre au point les détails du projet de construction, qui serait ensuite soumis à un référendum, a déclaré Gergely Gulyas, qui dirige le cabinet du Premier ministre, dans une interview.

En mai, le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban a accepté d’accueillir un campus de l’université de Fudan, l’un des plus prestigieux de Chine. S’il est mis en œuvre comme prévu d’ici 2024, ce serait le premier campus de l’institution basée à Shanghai dans l’Union européenne.

Mais le projet a fait l’objet de vives critiques de la part de l’opposition hongroise. Pour commencer, son coût déclaré a été jugé trop élevé. Le gouvernement n’a publié aucun chiffre, mais des documents divulgués évaluent le prix du campus de 64 acres à environ 1,8 milliard de dollars. Les contribuables devraient couvrir un cinquième du coût à l’avance, le reste venant sous la forme d’un prêt d’une banque chinoise, suggèrent les documents.

Certains habitants de Budapest ont estimé que le projet leur avait été imposé par le gouvernement. En outre, le fait même de la coopération avec la Chine a été décrit par l’opposition comme une démonstration de l’adhésion d’Orban aux régimes autoritaires. Le campus a été décrit comme donnant un point d’ancrage au soft power de Pékin et potentiellement même un foyer d’espionnage.

Le maire de Budapest, Gergely Karacsony, menait la charge contre le projet. La semaine dernière, il a annoncé qu’il rebaptiserait les rues entourant le site du campus proposé d’une manière clairement conçue pour irriter le gouvernement chinois. L’Université Fudan de Budapest pourrait être forcée de s’asseoir entre Free Hong Kong Road, Uighur Martyrs’ Road, Dalai Lama Road et Bishop Xie Shiguang Road – ce dernier étant un prêtre catholique qui a été arrêté plusieurs fois au cours de sa vie.

Samedi dernier, des milliers de personnes ont participé à une manifestation contre le gouvernement, accusant Orban de trahir les intérêts nationaux en faveur de la Chine.

Pékin a pris ses distances avec les troubles en Hongrie, affirmant qu’il s’agissait de politique intérieure.

« Quelques politiciens hongrois essaient de mettre en avant les problèmes liés à la Chine afin d’attirer l’attention et d’entraver la coopération sino-hongroise. Ce comportement est méprisable », Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré après le coup de renommage de la rue.

Le maire Karacsony est l’un des principaux candidats à la fonction de premier ministre d’une alliance de partis d’opposition aux élections générales de l’année prochaine. Le processus de sélection devrait se terminer en octobre. Les membres du bloc ont obtenu ensemble plus de 46% des voix lors des précédentes élections générales de 2018, et espèrent pouvoir améliorer les résultats et renverser Orban.

Les propos du chef de cabinet d’Orban indiquent que la campagne de pression a peut-être au moins partiellement fonctionné, le gouvernement ayant fait marche arrière sur le projet de point d’éclair.

Orban a dirigé la Hongrie entre 1998 et 2002 et a repris ses fonctions de Premier ministre en 2010, devenant finalement le chef du gouvernement hongrois le plus ancien. Les critiques l’accusent de tendances dictatoriales et affirment que son leadership a sapé l’unité de l’UE.

Les partisans disent qu’il met simplement les intérêts de la Hongrie en premier et ne cède pas à la pression lorsqu’il faut faire des choses que Bruxelles n’aime pas, comme refuser des vagues de demandeurs d’asile ou acheter des vaccins Covid-19 à la Russie et à la Chine.

