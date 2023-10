Le projet du Royaume-Uni d’expulser les migrants vers le Rwanda est porté devant la plus haute juridiction

Par Michael Holden et Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) – Le gouvernement britannique tentera la semaine prochaine de persuader les juges du plus haut tribunal du pays d’annuler un jugement déclarant illégal son projet controversé d’expulsion vers le Rwanda des demandeurs d’asile arrivant à bord de petits bateaux de l’autre côté de la Manche.

Portant un coup dur au gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak et à sa promesse d' »arrêter les bateaux », la Cour d’appel de Londres a conclu en juin que le projet visant à envoyer des dizaines de milliers de migrants sur plus de 4 000 milles (6 400 km) vers l’Afrique de l’Est n’était pas légal, affirmant que le Rwanda ne pouvait pas être traité comme un pays tiers sûr.

Lundi, les avocats du gouvernement soutiendront devant la Cour suprême que cette décision était erronée, tandis que ceux qui représentent les migrants de Syrie, d’Irak, d’Iran, du Vietnam et du Soudan veulent que les juges concluent que le système lui-même est défectueux.

Les enjeux pour Sunak sont importants, car il a fait de la question de l’immigration l’une de ses cinq priorités. Réussir à résoudre ce problème pourrait relancer la fortune chancelante de son parti conservateur, qui accuse un retard d’environ 20 points dans les sondages d’opinion avant les élections prévues l’année prochaine.

« Un gouvernement qui ne tient pas ses promesses sera toujours puni. Nous devons maîtriser cette question », a déclaré le député conservateur Brendan Clarke-Smith à Reuters lors de la conférence annuelle du parti cette semaine.

Sunak et ses ministres affirment que le projet rwandais, lancé l’année dernière par le Premier ministre de l’époque Boris Johnson, briserait le modèle commercial des trafiquants d’êtres humains et dissuaderait les gens d’entreprendre le périlleux voyage transmanche à bord de bateaux pneumatiques et de canots pneumatiques. Six personnes se sont noyées en août tandis que 27 ont péri en novembre 2021.

Les opposants disent que c’est immoral, coûteux et que cela ne fonctionnera tout simplement pas. Parmi eux figurent des groupes de défense des droits de l’homme, des législateurs, dont certains conservateurs, et l’archevêque de Cantorbéry, chef de la communion anglicane. Même le roi Charles aurait, selon les médias, exprimé des réserves en privé.

Le sort de ce projet repose désormais entre les mains de cinq juges, dont le président de la Cour suprême, Robert Reed, qui commencera à entendre des arguments juridiques principalement techniques pendant trois jours à partir de lundi.

IMMIGRATION

Comme de nombreux pays européens, la Grande-Bretagne se demande comment gérer l’afflux de migrants fuyant souvent les zones de guerre au Moyen-Orient, en Afrique et en Afghanistan.

Dans un discours prononcé mardi devant des membres du Parti conservateur, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’un « ouragan » de migrants menaçait de frapper la Grande-Bretagne et elle s’est engagée à arrêter ce qu’elle a qualifié de « faux demandeurs d’asile ».

L’immigration a été l’un des principaux facteurs à l’origine du vote de 2016 en faveur d’une sortie de l’Union européenne, avec la promesse que la Grande-Bretagne reprendrait le contrôle de ses frontières.

Mais malgré les promesses du gouvernement conservateur de réduire les arrivées, la migration nette globale a continué d’augmenter, atteignant un niveau record de 606 000 l’année dernière. Cette année, plus de 25 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne à bord de petits bateaux, tandis qu’un nombre record de 45 755 ont été détectés en 2022.

La Grande-Bretagne affirme que le coût de son système d’asile défaillant, avec quelque 135 000 personnes en attente d’une décision, s’élève à plus de 3 milliards de livres (3,6 milliards de dollars) par an. Le logement de certains de ces migrants dans des hôtels coûte environ 6 millions de livres sterling par jour.

Une nouvelle loi, adoptée en juillet, oblige désormais le ministre de l’Intérieur à expulser les migrants arrivant sans autorisation vers leur pays d’origine ou vers un pays tiers sûr. La Grande-Bretagne n’a signé un tel accord qu’avec le Rwanda.

Envoyer chaque demandeur d’asile vers ce pays africain coûterait en moyenne 169 000 livres, a indiqué le gouvernement.

D’autres mesures prises pour réduire les coûts des demandeurs de logement dans les bases militaires ont rencontré une forte opposition – souvent de la part des législateurs conservateurs locaux, tandis qu’une barge amarrée au large de la côte sud pour héberger des centaines de migrants a été vidée quelques jours après la découverte de la bactérie Legionella dans l’eau. fournir.

Les sondages montrent que l’immigration élevée reste une préoccupation majeure pour les électeurs, même si, à l’inverse, ils suggèrent également qu’il existe un soutien aux migrants pour combler les pénuries de main-d’œuvre. Ce que les sondages indiquent, c’est qu’une nette majorité pense que le gouvernement gère mal la question.

« Si nous réduisons le volume de l’immigration illégale, je pense que les gens nous soutiendront lors des prochaines élections », a déclaré Clarke-Smith.

(1 $ = 0,8278 livre)

(Écrit par Michael Holden ; édité par Kate Holton et Angus MacSwan)