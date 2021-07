Le projet du Real Madrid de signer Mbappe du PSG aidé par le transfert de Varane

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: L’accord de Varane fait partie du plan Mbappe du Real

Raphaël VaraneLe départ imminent du Real Madrid à Manchester United pourrait faire partie d’un plan plus large pour amener le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé au Bernabeu.

Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que Madrid et United avaient accepté de traiter les services de Varane avec des frais de transfert d’environ 41 millions d’euros, plus des ajouts totalisant 8,2 millions d’euros.

Marca a maintenant déclaré ce Los Blancos laissent partir Varane afin de mettre leurs finances dans un état où ils peuvent faire un pas pour la star française Mbappe.

Le PSG exigerait au moins 180 millions d’euros s’il écoute les offres, malgré l’expiration du contrat de Mbappe en 2022, qui s’attend également à un salaire de 20 millions d’euros par an.

Le déménagement de Varane à Old Trafford peut aider à s’assurer qu’ils sont en mesure d’atteindre ces chiffres. Madrid a également perdu 15 millions d’euros de salaire après avoir laissé Sergio Ramos partir pour un transfert gratuit au PSG.

Malgré les départs de Varane et Ramos, Madrid ne devrait pas non plus signer de nouveaux défenseurs centraux. Cela signifie que Victor Chust, Mario Gila et Jesus Vallejo se battront pour la place derrière les nouveaux arrivés David Alaba, Nacho et Eder Militao dans l’ordre hiérarchique.

Il est également suggéré que Lucas Vazquez a été maintenu parce que ses bas salaires font de lui une option moins chère que la signature d’un nouveau joueur, Madrid ne devant pas faire d’autres grosses signatures cette intersaison.

08h00 BST : ICYMI – Tottenham a signé l’ailier Bryan Gil de Séville pour un contrat de cinq ans lundi, avec Erik Lamela quitter le club du nord de Londres pour rejoindre Séville pour un contrat de trois ans.

Gil a bénéficié d’une période de prêt impressionnante à Eibar la saison dernière et est en service international avec l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo. Le joueur de 20 ans a également connu du succès au cours de sa courte carrière, aidant l’équipe espagnole des moins de 19 ans à remporter le Championnat d’Europe 2019.

L’arrivée de Gil signifie que Lamela met fin à son séjour de huit ans au club de Premier League après avoir disputé 257 matches et marqué 37 buts. L’international argentin restera dans les mémoires pour ses frappes de rabona exceptionnelles contre Asteras Tripolis en Ligue Europa (2014) et contre ses rivaux acharnés Arsenal la saison dernière.

– Classement du ‘Magnificent 7’ de Tottenham après la sortie de Lamela

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Selon Fabrice Romano, Tottenham Hotspur travaille sur un accord à signer Cristian Romero, qui a passé la saison dernière en prêt à l’Atalanta par la Juventus. Il est indiqué que l’Argentin est leur priorité, aucun accord n’ayant encore été conclu sur des frais de 55 millions d’euros. Leur soutien est d’ouvrir des pourparlers autour de la signature de Bologne Takehiro Tomiyasu, la Fiorentina Nikola Milenkovic et celui de Chelsea Kurt Zouma pour des frais combinés similaires.

– Benfica a été lié au leader de Santos Kaio Jorge, mais Calciomercato rapporte que la formation portugaise n’est pas seule, car la Juventus et l’AC Milan montrent tous deux de l’intérêt pour le joueur de 19 ans, dont le contrat prend fin en décembre de cette année.

– L’AC Milan et la Lazio cherchent tous deux à recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund Julien Brandt en prêt avec le droit de rendre l’affaire permanente, comme cela a été rapporté par Calciomercato. L’équipe de San Siro voit l’Allemand en remplacement de Hakan Calhanoglu, qui évolue désormais chez son rival Internazionale.

– L’Inter Milan regarde l’arrière droit de l’AS Monaco Djibril Sidibé comme option pour combler le vide laissé par le départ d’Achraf Hakimi au PSG, selon Mercato à pied. Il est suggéré que la formation de Ligue 1 veut 7 millions d’euros pour lui, tandis que l’Inter envisage également celui de Manchester United. Diogo Dalot, celui d’Arsenal Hector Bellerin et de l’AS Roma Alexandre Florenzi.

– Attaquant de 16 ans Iker Bravo a décidé de quitter Barcelone, comme cela a été rapporté par Journal Sportif. De nombreux clubs à travers l’Europe s’intéressent au jeune, avec la Juventus, la Roma, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Frankfurt.