Les personnes vulnérables sont mises en danger par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de ses projets visant à éliminer le retard en matière d’asile, ont averti les députés.

La politique du ministère consistant à “maximiser l’utilisation des hôtels” en faisant partager des chambres à un plus grand nombre de personnes en attente d’une décision “n’a pas été réfléchie” et pourrait avoir de “graves conséquences”, a déclaré la Commission des comptes publics (PAC) du Parlement dans un rapport accablant.

La commission a également déclaré qu’il restait un “énorme défi” pour le ministère de l’Intérieur à éliminer l’arriéré dans le système d’asile et que ses efforts pour y parvenir risquaient de créer de nouveaux arriérés dans les tribunaux.

Rishi Sunak a a promis d’éliminer l’arriéré des dossiers d’asile plus anciens – concernant les demandes déposées avant juin 2022 – d’ici la fin de cette année.

Fin juin de cette année, 67 870 dossiers d’asile étaient en attente d’une décision.

Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a également confirmé que les demandeurs d’asile serait déplacé de 50 hôtels d’ici la fin janvier.

Le rapport du PAC indique que la propre analyse du ministère de l’Intérieur suggère que même si l’arriéré est résorbé d’ici la fin de l’année comme prévu, il y aura toujours un autre arriéré d’environ 84 000 nouvelles demandes d’asile, ou celles déposées après juin 2022.

La commission a critiqué la méthode utilisée par le ministère pour augmenter le nombre de décisions d’asile rendues – et ainsi réduire l’arriéré – en affirmant qu’elle s’appuyait sur “l’introduction de questionnaires mal conçus et sur l’hypothèse que les demandes étaient retirées”.

“Le ministère de l’Intérieur ne comprend pas toutes les implications de son programme sur le système d’asile au sens large”, ont déclaré les députés.

” Son analyse de rentabilisation incomplète et irréaliste ignore l’impact d’une réduction rapide du retard en matière d’asile sur les services d’immigration et les tribunaux, et risque simplement de transférer les retards vers d’autres parties du système.

“L’accent mis sur la rationalisation du processus décisionnel peut également conduire par inadvertance à des décisions plus erronées, voire au retrait de véritables demandes d’asile.”

Il a pointé du doigt la décision de faire partager des chambres d’hôtel à certains demandeurs d’asile comme étant particulièrement préoccupante, déclarant : « Ce projet – faire partager des chambres à des personnes potentiellement vulnérables avec quelqu’un qu’ils n’ont peut-être jamais rencontré – n’a pas été réfléchi et ne comporte aucune garantie adéquate. .

“Le ministère de l’Intérieur a eu du mal à expliquer au PAC comment les personnes seraient évaluées pour déterminer leur aptitude à partager une chambre, ou comment les traumatismes ou les risques passés seraient pris en compte.

“La mise en œuvre de ce plan sous sa forme actuelle pourrait avoir de graves conséquences.”

Le rapport – qui a été achevé avant l’annonce de M. Jenrick – accusait également le ministère de manquer d’un “plan crédible” pour mettre fin à l’utilisation des hôtels pour accueillir les demandeurs d’asile, affirmant que l’objectif de trouver 500 nouveaux lits chaque semaine n’avait pas été atteint, avec il n’y a eu que 48 nouveaux lits par semaine en moyenne au cours de l’année jusqu’en avril.

La présidente du PAC, Meg Hillier, a déclaré que “les compromis faits par le ministère de l’Intérieur pour respecter ses engagements sont alarmants et certains pourraient avoir de graves conséquences”.

“Résorber rapidement l’arriéré est bien entendu souhaitable, mais pas si l’approche du gouvernement consiste à le faire en déplaçant simplement la pression sur d’autres parties du système, en risquant d’avoir davantage de décisions erronées ou de retrait de véritables demandes d’asile, ou, plus sérieusement, en mettant le sécurité des personnes vulnérables à risque.

Le ministre fantôme de l’Immigration du Labour, Stephen Kinnock, a déclaré que “les tentatives infructueuses des conservateurs pour réparer leur système d’asile défaillant sont désormais mises en lumière : ils n’ont pas de ‘plan crédible pour mettre fin à l’utilisation des hôtels'”.

“Ce rapport ne montre pas la confiance des ministres dans la réalisation de leurs propres objectifs visant à éliminer le retard record en matière d’asile, car ils n’ont pas de plan sérieux pour y parvenir”, a ajouté M. Kinnock.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Le gouvernement s’efforce de mettre fin à l’utilisation inacceptable des hôtels en déplaçant les demandeurs d’asile vers des logements alternatifs et moins chers et en résorbant l’arriéré existant.

« Nous avons pris des mesures immédiates pour accélérer le traitement des demandes d’asile tout en préservant l’intégrité du système. Cela comprend la simplification des conseils, la rationalisation des processus et l’introduction d’entretiens plus courts et ciblés.

« Entre fin novembre 2022 et fin août 2023, l’arriéré de demandes d’asile dans les dossiers anciens a diminué de plus de 35 000 cas et nous sommes convaincus qu’avec une capacité accrue et une efficacité améliorée, cela contribuera à produire d’autres résultats significatifs au cours des mois à venir.