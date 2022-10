Le projet du gouvernement néo-zélandais de taxer les rots de vache et de mouton fait face à un contrecoup | Actualité Climatique

Les agriculteurs néo-zélandais résistent aux plans du gouvernement visant à taxer les gaz à effet de serre que les animaux de ferme produisent en rotant et en faisant pipi dans le but de freiner la dégradation du climat.

La taxe agricole “première mondiale” permettrait aux agriculteurs de récupérer le coût en facturant davantage pour des produits respectueux du climat, espère le gouvernement.

“Les agriculteurs néo-zélandais devraient être les premiers au monde à réduire les émissions agricoles, positionnant notre plus grand marché d’exportation pour l’avantage concurrentiel qui apporte un monde de plus en plus exigeant quant à la provenance de leurs aliments”, a déclaré le Premier ministre. Jacinda Ardern a dit.

Tout l’argent collecté grâce à la taxe agricole proposée, que les agriculteurs paieraient à partir de 2025, serait réinjecté dans l’industrie pour financer de nouvelles technologies, la recherche et des paiements incitatifs pour les agriculteurs, a déclaré Mme Ardern.

La proposition fournira des incitations financières aux agriculteurs pour qu’ils utilisent une technologie qui réduit les rots des moutons et des vaches.

Mais les agriculteurs ont prévu le plan, avec le groupe de pression Federated Farmers, affirmant que le plan « arracherait les tripes d’une petite ville de Nouvelle-Zélande » et verrait les fermes remplacées par des arbres.

Ils disent que l’augmentation des coûts encouragera les agriculteurs à transformer leurs fermes bovines et ovines en forêts.

Le président du groupe, Andrew Hoggard, a déclaré que les agriculteurs essayaient de travailler avec le gouvernement depuis plus de deux ans sur un plan de réduction des émissions qui ne réduirait pas la production alimentaire.

“Notre plan était de continuer à cultiver les agriculteurs”, a déclaré M. Hoggard.

Au lieu de cela, il a déclaré que les agriculteurs vendraient leurs fermes “si vite que vous n’entendrez même pas les chiens aboyer à l’arrière de l’ute (camionnette) pendant qu’ils s’éloignent”.

Andrew Morrison, président du groupe de pression agricole Beef + Lamb New Zealand, a déclaré que même si les agriculteurs savent qu’ils doivent faire leur part pour lutter contre le changement climatique, la quantité de terres agricoles en foresterie doit être reconnue.

L’industrie agricole de la Nouvelle-Zélande est vitale pour son économie, avec 10 millions de bovins de boucherie et de vaches laitières et 26 millions de moutons dépassant de loin la population du pays de cinq millions d’habitants.

La vaste industrie rend la Nouvelle-Zélande inhabituelle dans la mesure où environ la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat proviennent des fermes, le méthane des rots de bétail et l’oxyde nitreux de leur urine étant les principaux coupables.

Mais plus de changement climatique signifie de pires impacts pour les agriculteurs, a déclaré le ministre de l’Agriculture.

“Les agriculteurs subissent déjà l’impact du changement climatique avec des sécheresses et des inondations plus régulières”, a déclaré Damien O’Connor.

« Prendre les devants en matière d’émissions agricoles est bon pour l’environnement et notre économie.

La proposition est maintenant soumise à consultation et devra être promulguée avant d’être mise en vigueur.