Le projet du CIO de retirer la boxe des Jeux olympiques est un parti pris anti-Russie – Le chef de l’IBA

La boxe pourrait ne pas figurer aux JO de Paris en 2024

Umar Kremlev, le Russe qui dirige l’Association internationale de boxe (IBA), a déclaré que les plans du Comité international olympique (CIO) visant à retirer la boxe des Jeux olympiques de Paris en 2024 représentent la dernière initiative d’une campagne de manipulation des athlètes et des sports à des fins géopolitiques. .

Kremlev affirme également que le CIO tente de saper le leadership de l’IBA

L’IBA a fait cette suggestion dans une lettre distribuée à ses différentes fédérations nationales après qu’il a été révélé que le CIO envisageait de retirer le sport du calendrier de Paris 2024.

Le document a été signé par le Kremlev et le secrétaire général George Yerolimpos.

“Ce n’est ni avec joie ni avec plaisir que nous vous écrivons aujourd’hui alors que bon nombre de nos nations membres se dirigent vers leur saison des fêtes», lit-on dans la lettre.

“Cependant, il est impératif que nous nous attaquions à la dernière attaque contre les athlètes d’IBA et l’IBA par le CIO pour l’engagement continu de la nouvelle direction à devenir une organisation solide et indépendante, purgée des problèmes de gouvernance antérieurs et, finalement, une organisation financièrement indépendante et durable.

“Lors du récent Global Boxing Forum à Abu Dhabi, vous avez dénoncé l’approche du CIO consistant à diviser pour mieux régner.

“Nous avons toujours travaillé, et continuerons de le faire, dans le meilleur intérêt des fédérations nationales, des athlètes et des entraîneurs, et il est clair que nos parties prenantes et la famille de la boxe continueront d’être unies.

“Les Jeux Olympiques sont un atout sportif mondial qui appartient aux athlètes de tous les sports et ne peuvent pas être un outil d’extorsion des Fédérations Internationales de Sports pour des raisons purement politiques, comme cela se produit de manière inacceptable en ce moment.

“Avec cela, IBA continuera à se battre pour ses athlètes afin de s’assurer que vous avez toutes les chances et le droit égal de participer aux Jeux Olympiques, sans discrimination et séparé de la politique du sport qui est maintenant devenue l’approche normalisée..”

Le CIO a maintenant menacé d’annuler la boxe aux Jeux olympiques de Paris 2024 au milieu de leur querelle en cours avec l’IBA (l’organisme de sanction du sport) et son président russe Umar Kremlev. Le CIO n’inclut déjà pas la boxe dans les sports pour LA 2028 et demande des réformes majeures à IBA. – Michael Benson (@MichaelBensonn) 22 décembre 2022

La motivation de l’interdiction potentielle de la boxe par le CIO serait liée à un accord de parrainage que l’IBA a signé avec le géant russe de l’énergie Gazprom, bien que Kremlev ait suggéré que des mesures soient également envisagées en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine.

Le président du CIO, Thomas Bach, a cependant démenti les informations selon lesquelles les chefs olympiques refuseraient de traiter avec l’IBA tant que Kremlev reste aux commandes – bien que Kremlev ait ajouté dans la lettre qu’il soupçonne que la persécution des boxeurs se poursuivra jusqu’à ce qu’il y ait un changement de direction. .

“Il est clair que la persécution des athlètes de l’IBA se poursuivra jusqu’à ce que le contrôle ultime de la boxe et de son leadership ait été atteint.», ajoute la lettre du Kremlev et de Yerolimpos.

“La discrimination contre vous et la direction et les partenaires d’IBA, basée sur la citoyenneté, contredit directement la Charte olympique et ne fait que souligner le problème des athlètes et du sport manipulés à des fins géopolitiques.”