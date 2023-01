Le projet d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda accuse plus de retard alors que les organisations caritatives s’apprêtent à poursuivre à nouveau le gouvernement devant les tribunaux

LE plan d’expulsion du Rwanda fait face à encore PLUS de retards après que les militants ont reçu aujourd’hui l’autorisation de poursuivre à nouveau le gouvernement en justice.

En décembre, un groupe d’organisations caritatives a contesté les plans du ministère de l’Intérieur visant à transporter par avion des migrants illégaux au Rwanda pour y être traités et installés.

Le programme d’expulsion du Rwanda devrait être contesté devant la Cour d’appel Crédit : EPA

La Haute Cour a jugé le régime légal, mais aujourd’hui, les demandeurs individuels et l’association caritative Asylum Aid ont été autorisés à contester la décision devant la Cour d’appel.

Aucune date d’audience n’a encore été fixée.

Les ministres s’attendaient largement à ce que la décision de la Haute Cour soit contestée par des militants de gauche.

Mais ils continueront à se battre devant les tribunaux jusqu’à ce que les vols d’expulsion puissent enfin décoller.

Le gouvernement insiste sur le fait que la politique rwandaise de 140 millions de livres sterling est essentielle pour mettre fin à la crise des petits bateaux dans la Manche.

Mais les organismes de bienfaisance soutiennent que c’est cruel et injuste.

Suite à la décision de cet après-midi, Suella Braverman s’est engagée à envoyer des migrants à Kigali dès que possible.

Cependant, le ministre de l’Intérieur a refusé d’approuver une date de décollage.

Ce mois-ci, Rishi Sunak s’est engagé à mettre fin à la crise des petits bateaux qui sévit dans le système migratoire britannique.

Il a promis d’éliminer le nombre croissant d’asiles en souffrance d’ici la fin de l’année et d’enfermer davantage de passeurs malveillants.

En mars, le Premier ministre rencontrera également Emmanuel Macron à Paris pour des discussions approfondies sur la question.

Plus de 40 000 migrants attendent désormais entre un et trois ans une décision sur leur demande d’asile, ce qui coûte des millions aux contribuables et engorge le système.

Pendant ce temps, en 2022, plus de 44 000 sont venus en Grande-Bretagne dans de petits bateaux via la Manche.