Le projet des villes non violentes cherche la paix à Joliet – Shaw Local

Les membres du NonViolent Cities Project-Joliet ont défilé cette semaine à l’hôtel de ville pour plaider en faveur d’une Joliet plus pacifique.

Une dizaine de personnes étaient dans la marche.

Le projet des villes non violentes est en préparation depuis deux ans à Joliet et essaie toujours de faire avancer sa cause.

“Nous essayons de mettre fin à une partie de la violence”, a déclaré Doug Kasper, un leader du groupe. « Nous sommes dans une culture de violence. Nous essayons de renverser la vapeur. »

La façon dont cela se fait n’est pas encore claire.

Mais le projet des villes non violentes tente d’amener le conseil municipal à faire une proclamation déclarant Joliet une ville non violente.

Après cela, a déclaré Kasper, il s’agit d’écouter les gens de la communauté et d’élaborer un plan d’action.

“Il faudra l’implication de tout le monde dans la ville pour réussir”, a-t-il déclaré.

Treize membres du NonViolent Cities Project – Joliet quittent le parc du bicentenaire Billie Limacher lors d’une marche vers l’hôtel de ville de Joliet mardi. (Bob Okon)

Une proclamation a été rédigée par le groupe. Mais il n’a pas pu figurer à l’ordre du jour du conseil municipal de mardi comme il le souhaitait. Au lieu de cela, les membres ont pris la parole à la fin de la réunion pendant une période de commentaires publics et ont exposé leur cause.

Le a également pris la parole lors d’un rassemblement au parc du bicentenaire Billie Limacher avant la courte marche vers l’hôtel de ville.

Maria Rosas-Urbano a déclaré que l’un des objectifs était d’attirer davantage d’investissements financiers dans le développement des quartiers de la ville.

«Nous voulons que les gens soient plus investis dans nos communautés», a déclaré Rosas-Urbano.

Bien que le groupe n’ait pas été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du conseil de mardi, Kasper a déclaré que le projet des villes non violentes s’attend à être à l’ordre du jour du comité de la diversité et des relations communautaires du conseil lors de sa prochaine réunion.

Le chapitre de Joliet fait partie d’un projet national des villes non violentes qui répertorie 26 chapitres sur son site Internet.

Selon le site Web, l’organisation prône la justice réparatrice, les énergies renouvelables et la guérison des traumatismes dans la poursuite de la non-violence. Il promeut des politiques visant à favoriser le logement et les soins de santé abordables, les équipes de sécurité communautaire et la désescalade de la violence.