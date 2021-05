Le projet des conteurs présentera ‘Entrepreneuriat et Hustle’

Skyler Reeves a commencé sa carrière dans l’hôtellerie en tant que barback dans les boîtes de nuit branchées de Los Angeles. Grâce à la hâte, il a gravi les échelons et aujourd’hui, il possède et exploite six restaurants en Arizona.

Mais en mars dernier, au début de la pandémie, il pensait qu’il perdrait tout ce pour quoi il avait travaillé.

Selon la National Restaurant Association, 17% des restaurants – plus de 110 000 établissements – ont fermé définitivement ou à long terme à la fin de l’année dernière. Alors que Reeves a fermé son entreprise de restauration, ses autres restaurants l’ont fait et il en ouvre un sixième.

«Je suis heureux que ce qui semblait être la fin de ma carrière se soit avéré être un tournant dans la direction positive», a déclaré le propriétaire et exploitant du groupe de restaurants Vivili, qui comprend The Barley Hound, Rosa’s Pizzeria et Taco Don’s in Prescott, Arizona.

Reeves, 40 ans, se joindra à quatre autres personnes le 18 mai pour partager des histoires vraies et personnelles sur l'entrepreneuriat et l'agitation.

Reeves sera rejoint par:

Gabriella Busch, 60 ans, de Ventura, Californie.

Joseph King Kohn, 32 ans, de Mesa, Arizona.

Kitty Hailey de Philadelphie.

Sheletta Brundidge, 49 ans, de Milwaukee.

Hailey, un ancien professeur d’art devenu détective privé et auteur, a une passion pour le travail qui aide à sortir des innocents du couloir de la mort.

«Je travaille pour rendre justice, ou du moins une voix, pour les personnes qui sont moins reconnues que moi», a-t-elle déclaré.

Busch, une avocate spécialisée en droit de l’immigration dans son propre cabinet d’avocats, a déclaré qu’elle pensait que son histoire résonnera avec les jeunes Latinas, dont certains, dit-elle, sont confrontés à des préjugés générationnels et à des cycles d’abus.

«J’étais une mère adolescente, forcée de me marier à l’âge de 15 ans avec un homme d’une vingtaine d’années», a-t-elle déclaré. «En dépit d’être manifestement enceinte au début de ma deuxième année au lycée, j’étais déterminée à obtenir mon diplôme avec ma classe et à poursuivre mon rêve d’aller à la faculté de droit.»

Busch, qui a travaillé comme gestionnaire des urgences 911 pendant ses études de droit et élevant ses enfants, attribue sa réussite professionnelle à des mentors, qui l’ont guidée et soutenue. Son dynamisme est venu de ses filles et de vouloir être un modèle pour elles.

Brundidge, auteure et militante communautaire, a trois enfants autistes et parlera des défis qui l’ont menée au bord du désespoir et de sa persévérance.

«J’ai pensé à conduire ma mini-fourgonnette 9 places sur une falaise quand je me suis réveillée un matin avec trois enfants qui ne pouvaient pas parler, établir un contact visuel, suivre des commandes simples ou manger des aliments solides», a-t-elle déclaré. «J’ai pensé: ‘Dieu, pourquoi me punissez-vous? Qu’ais-je fait pour mériter cela?' »

Mais aujourd’hui, Brundridge dit qu’elle a transformé sa misère en ministère, aidant à autonomiser, éduquer et inspirer d’autres parents qui ont des enfants autistes.

Elle a travaillé avec le ministère de la Santé pour promouvoir l’importance des tests précoces de l’autisme et de l’intervention dans les communautés de couleur, et elle s’est associée à la NFL pour créer des salles sensorielles pour l’autisme.

L’histoire de King Kohn porte sur les leçons qu’il a apprises de ses parents qui travaillent dur, comment il a appliqué ces leçons en tant que jeune entrepreneur et les partage maintenant avec ses propres enfants.

Cette soirée virtuelle de narration fait partie de la saison de narration 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 émissions nationales et régionales. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes encadrées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

En savoir plus sur le projet Storytellers et postuler pour raconter une histoire sur https://www.storytellersproject.com/.

