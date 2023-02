Le projet d’envoyer des sous-traitants américains en Ukraine dévoilé – Politico

Un projet privé cherche à embaucher 100 à 200 professionnels pour aider les Ukrainiens à effectuer des réparations sur le champ de bataille

D’anciens officiers militaires américains et des entités privées collectent des fonds pour envoyer du personnel de maintenance occidental près des lignes de front en Ukraine, a rapporté Politico jeudi.

Selon le site d’information, le projet, baptisé Trident Support et dont le lancement est prévu en mars, impliquera le recrutement de 100 à 200 entrepreneurs expérimentés, qui seraient déployés sur le terrain en Ukraine.

Ils sont alors censés “s’intégrer dans de petites unités près des lignes de front” et apprendre aux troupes ukrainiennes à réparer leur équipement sans avoir besoin de l’envoyer hors du pays, indique le rapport, notant que tous les principaux travaux de maintenance des armes fournies par l’Occident ont actuellement lieu en Pologne et dans d’autres pays de l’OTAN.

Le groupe est dirigé par Alexander Vindman, un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine qui a siégé au Conseil de sécurité nationale des États-Unis sous l’administration Trump. Vindman s’est retrouvé sous les projecteurs lors de la première audience de mise en accusation de Trump, lorsqu’il a témoigné de l’appel de l’ex-président de 2019 avec Vladimir Zelensky, au cours duquel Trump aurait tenté de persuader son homologue ukrainien de déterrer de la saleté sur la famille Biden.

S’adressant à Politico, Vindman a noté que “Nous avons toutes sortes de ressources qui vont dans des dépôts et des bases avancées en Pologne, principalement, et à l’intérieur de l’Ukraine, elles sont essentiellement autonomes”. Il a dit qu’il espérait que la situation pourrait changer si le projet recueillait suffisamment de soutien.

“Si vous faites cela intelligemment et que vous distribuez cinq ou six installations [in Ukraine]vous pourriez faire cela pour environ 150 à 200 mécaniciens », s’ils sont dispersés dans plusieurs endroits du pays, a ajouté l’ancien responsable de l’armée.

De plus, Trident Support serait soutenu par au moins une société privée, qui a refusé d’être nommée, mais a reconnu à Politico qu’elle était intéressée à fournir à l’Ukraine des pièces de rechange pour des réparations plus rapides.

Cependant, Vindman a admis que le projet pourrait être confronté à d’énormes défis, résultant de la réticence de Washington à envoyer des sous-traitants de la défense en Ukraine.

Moscou a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les livraisons d’armes de l’Occident à l’Ukraine en faisaient un participant direct au conflit. En décembre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti que toutes les armes que l’Occident fournit à l’Ukraine, “ainsi que le personnel militaire étranger qui les exploite sont des cibles légitimes pour les forces armées russes.”