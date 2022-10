Le projet d’Elon Musk de racheter Twitter ne le sauvera pas

Nous avons encore beaucoup de questions et de théories sur l’accord intermittent d’Elon Musk pour acheter Twitter. Mais il y a une chose sur laquelle tous ceux qui se prononcent sur Twitter semblent être d’accord : quel que soit son propriétaire, Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus importants au monde : “la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité”, comme Musk mis en avril dernier.

En sommes-nous sûrs ?

Oui, Twitter peut être informatif, divertissant et enragé. Pour un sous-ensemble de ses utilisateurs – et je fais partie de celui-ci – c’est convaincant, addictif et périodiquement utile. Et selon la façon dont vous percevez la politique, vous pourriez penser, à tort, qu’elle représente la véritable opinion publique.

C’est différent, cependant, d’être vital. Et, ce qui est inquiétant pour Musk ou quiconque possède Twitter dans un avenir proche, il y a de fortes chances que l’importance de Twitter soit en déclin permanent.

C’est peut-être pourquoi il a lancé l’idée de transformer Twitter en quelque chose d’autre, alors qu’il lançait via tweeter le mardi soir. (Vous pouvez être pardonné, à ce stade, de ne pas mettre trop d’enjeu dans les tweets de Musk sur Twitter ou quoi que ce soit d’autre.)

Entre-temps. Voici une expérience de pensée : que se passera-t-il si Twitter se déconnecte demain, pour de bon ? Un groupe d’entre nous récupère un temps précieux, pour commencer. Plus sérieusement, certaines personnes perdent un moyen facile de dire au monde ce qu’elles pensent, et un plus grand nombre perdent une fenêtre en temps réel sur le monde.

Mais de manière réaliste, la plupart des gens ne passent pas de temps sur Twitter pour commencer. Certainement pas la plus jeune génération d’internautes, qui n’étaient pas si intéressés par Twitter il y a quelques années et le sont encore moins aujourd’hui — seulement 23 % des adolescents américains déclarent utiliser le service maintenant, contre 33 % en 2014, par Banc:

Centre de recherche Pew

Même en tenant compte des utilisateurs de tous âges, Twitter n’est pas aussi populaire que les autres réseaux sociaux – oui, ses 238 millions d’utilisateurs mensuels sont éclipsés par les suspects évidents Facebook, Instagram et WhatsApp, mais c’est aussi beaucoup plus petit que Snapchat. , qui compte 347 millions d’utilisateurs quotidiens, et WeChat, l’application chinoise qui compte 1,2 milliard d’utilisateurs actifs. Et malgré les efforts pour aller au-delà de ses origines basées sur les SMS – voir l’acquisition d’Instagram qui ne s’est jamais produite et la courte durée de vie prémonitoire de son acquisition de Vine – Twitter reste fermement basé sur le texte à une époque où une grande partie du monde adopte les images et la vidéo.

Et à l’autre bout du spectre, certains humains épuisés par le chaos et la combativité de Twitter se tournent vers des conversations plus calmes et plus contrôlées. Les types que vous pouvez trouver dans les fils de discussion de messagerie texte ou les conversations modérées sur Reddit ou Discord.

Peut-être que le cas le plus réaliste de l’importance de Twitter vient de l’écrivain Ryan Broderick, qui l’appelle “le site Web principal par lequel toute la culture voyage” en Amérique. Mais ce n’est pas parce que tout le monde en Amérique utilise Twitter – Broderick soutient que Twitter est simplement la couche supérieure des médias sociaux, principalement parce qu’il est assez consultable, surtout par rapport à TikTok (pour l’instant). C’est un guide pour le reste d’Internet, pas un repaire.

Mais il est facile de comprendre pourquoi certains utilisateurs de Twitter – en particulier ceux qui sont dans la politique et autour, comme tant de noms en gras qui sont apparus dans les textes de Musk – accordent tant de valeur à Twitter.

Cela découle en partie des premières années de l’entreprise, lorsqu’elle était souvent décrite comme un outil de démocratisation : Twitter était l’endroit où un ingénieur pakistanais pouvait finir par tweeter en direct par inadvertance le raid top secret qui a tué Oussama ben Laden ; c’était aussi là que les manifestants en Égypte, en Iran et en Tunisie pouvaient s’organiser contre les régimes répressifs.

Et une grande partie de cette valeur mentale a été cimentée pendant la campagne et la présidence de Donald Trump, où un homme élevé à la télévision et dans la presse écrite a appris qu’il pouvait utiliser Twitter pour attirer l’attention du monde, en utilisant “juste ce qu’il faut de fou”.

Mais en regardant en arrière, vous pouvez également comprendre pourquoi ces cas d’utilisation ne sont pas vraiment extensibles. Les manifestants peuvent toujours utiliser Twitter pour s’organiser, mais les régimes répressifs peuvent exiger que Twitter supprime les publications, ou ils peuvent l’étrangler ou le désactiver complètement, ou ils peuvent jeter les utilisateurs de Twitter en prison.

Je pense aussi que beaucoup d’entre nous ont mal interprété la valeur de Twitter pour Trump : oui, il a apprécié sa capacité à contrôler le cycle de l’actualité mondiale en quelques clics. Mais il n’a obtenu ce pouvoir que parce qu’il était président des États-Unis, et il a obtenu ce poste en passant des années à jouer un homme d’affaires prospère à la télévision. Maintenant, Trump n’a plus du tout accès à Twitter (bien que cela puisse certainement changer sous Musk), et bien que sa portée sur les réseaux sociaux ait été réduite à néant après les émeutes du 6 janvier, il est toujours très capable de parler au monde quand il veut. Et nous n’avons pas d’autre choix que de l’écouter car il a de bonnes chances de redevenir président.

Mais même si Twitter était aussi important que certains de ses plus grands fans le pensent, cela ne signifie pas qu’il le restera. Les écosystèmes numériques ont une durée de vie, et il est tout à fait raisonnable de penser que celle de Twitter approche.

“Quand je parle à des gens qui étudient l’écologie des médias au sens large, il est très clair que l’importance de Twitter dans ce domaine … a une date d’expiration”, m’a dit Charlie Warzel de l’Atlantique lorsque nous avons parlé de tout cela cette semaine. Recoder le média. L’utilité de Twitter en tant qu’outil politique a duré une décennie qui a culminé pendant la présidence de Trump, théorise-t-il. Maintenant, il va probablement céder la place à quelque chose de nouveau. “Vous pouvez également imaginer d’autres politiciens ou d’autres personnes venir et utiliser une plate-forme différente d’une manière différente qui la rend si importante”, m’a-t-il dit.

La pensée obligatoire est que les 280 millions de personnes qui utilisent régulièrement Twitter ne vont pas arrêter de l’utiliser du jour au lendemain. Et même si l’importance politique et culturelle de Twitter s’estompe à mesure que, par exemple, celle de TikTok grandit, il y aura des gens de tous bords qui continueront à en tirer profit.

Cela m’inclut, même si je note que la plupart des personnes que j’ai suivies au cours de ses toutes premières années – principalement des personnes axées sur la technologie, comme les investisseurs en capital-risque – semblent avoir complètement cessé de publier. Et comme Musk lui-même a souligné, les célébrités non-Musk avec le plus d’abonnés sur Twitter l’utilisent rarement plus. Trop de tracas, pas assez d’avantages.

Parier que n’importe qui – y compris Elon Musk – peut redresser une entreprise de consommation numérique en déclin est une proposition très risquée, notamment parce que cela n’a jamais été fait auparavant. Une fois que les internautes décident qu’ils sont passés à autre chose, ils ne reviennent jamais. Voir : Myspace, AOL, Yahoo. Voir aussi : Le projet de Mark Zuckerberg de créer une nouvelle entreprise de métaverse pour remplacer son entreprise Facebook vieillissante.

Si vous vouliez faire tourner cela positivement pour Musk, vous pourriez dire qu’il ne veut pas transformer Twitter, mais qu’il veut le transformer en quelque chose d’autre entièrement – ​​une “super-application” qui aurait … tout. C’est ce qu’il a tweeté mardi. Il est peu probable que cela se produise. Mais c’est peut-être plus probable que de redonner à Twitter l’importance que beaucoup d’entre nous imaginent qu’il a.