Le projet d’école controversé du Japon laisse les élèves dans un dilemme « louche »

Si nous vivons avec un animal ne serait-ce que quelques jours, la plupart d’entre nous développent tellement d’attachement qu’il est difficile de quitter l’animal. De même, si les enfants caressent un poisson pendant environ huit mois et en prennent soin comme des parents, il est difficile de le lâcher ou pire de le tuer. Au Japon, un projet scolaire controversé teste cet attachement des élèves. Class of Life vise à enseigner aux enfants la valeur de leur nourriture et de l’environnement.

Cette matière fait partie du programme d’études du collège depuis plus de six décennies. En 2019, le projet Sea and Japan de la Nippon Foundation a été ajouté dans le cadre duquel les étudiants reçoivent des informations sur la vie marine. Les enfants reçoivent du poisson qu’ils gardent avec eux pendant huit mois. Pendant cette période, les élèves nourrissent les poissons et changent l’eau à intervalles réguliers. Si le poisson d’un élève meurt, on lui en donne un autre et il continue d’apprendre de ses erreurs.

Après un long intervalle de huit mois lorsque le poisson atteint sa maturité, les élèves doivent passer un test choquant. L’enseignant demande aux élèves de décider du sort de leur poisson. Ils ont le choix entre tuer le poisson et le manger ou le laisser dans la mer pour devenir la proie d’un animal marin plus gros.

Quelque chose de similaire s’est produit dans un collège situé dans la ville de Hamamatsu dans l’ouest de Shizuoka. En octobre 2020, les étudiants ont reçu du poisson et récemment, après la période prévue, ils ont été invités à prendre une décision difficile. Après beaucoup de réflexion et d’arguments, 11 étudiants ont voté en faveur de manger le poisson car ils considéraient qu’il était préférable de consommer leur propre poisson plutôt que de le laisser devenir la proie d’un animal. Mais six enfants ont voulu laisser leurs animaux de compagnie à la mer.

Par la suite, un chef a été appelé à l’école qui a cuisiné le poisson pour tous les enfants qui ont voté en faveur de sa consommation. Mais les enfants pleuraient en luttant pour manger des morceaux de poisson. Alors qu’ils aimaient généralement le goût du poisson, ils ne pouvaient pas consommer ceux qu’ils élevaient. Les faire trancher sous leurs yeux est une torture suffisante pour eux.

Bien qu’éduquer les enfants de cette manière semble cruel, l’école japonaise dit qu’elle aide à renforcer la capacité de prise de décision chez les jeunes enfants et leur enseigne l’importance de la vie.

