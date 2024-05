Le projet de vente aux enchères du Graceland d’Elvis abandonné alors qu’une vente potentiellement frauduleuse atterrit sur le radar du FBI

Actualités américaines





Ils sont tous secoués maintenant.

La société qui cherchait à vendre aux enchères Graceland d’Elvis Presley a abandonné son projet de vendre le domaine emblématique après qu’un juge du Tennessee a bloqué cette décision en début de semaine.

Un représentant de Naussany Investments & Private Lending LLC a déclaré mercredi qu’il retirerait ses réclamations sur la propriété, peu de temps après qu’un juge a émis une injonction mettant fin à la saisie et a laissé entendre que la petite-fille d’Elvis, Riley Keough, gagnerait probablement son procès contre la société.

La société qui souhaitait vendre aux enchères Graceland d’Elvis Presley a abandonné son projet de vendre le domaine emblématique. PA

Gregory Naussany, dont le rôle au sein de la société n’était pas immédiatement clair, a déclaré mercredi à Reuters que la société « retirerait toutes les réclamations avec préjudice » dans cette affaire, qui porte sur un prêt de 3,8 millions de dollars que la société prétend avoir accordé à la fille d’Elvis. Lisa Marie Presley, avant son décès en janvier 2023.

Selon Naussany, la décision de ne pas poursuivre les enchères a été prise après avoir consulté des avocats et conclu que l’entreprise devrait intenter des poursuites judiciaires dans plusieurs États, puisque le prêt présumé avait été garanti en Floride.

Naussany Investments avait prévu d’organiser jeudi une vente aux enchères pour le célèbre domaine, affirmant que Lisa Marie Presley avait offert l’attraction touristique populaire en garantie du prêt.

Mais Keough, la fille aînée et héritière de Lisa Marie, a farouchement contesté la vente. Elle a intenté une action en justice cette semaine, affirmant que la signature de sa mère sur les documents légaux était falsifiée et que la société elle-même était une « fausse entité » créée pour frauder la succession, qui a été élue musée le plus populaire d’Amérique en 2023.

Dans un affidavit joint au procès de Keough, le notaire mentionné sur les documents de Naussany a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré Lisa Marie Presley ni légalisé sa signature.

La déclaration du notaire, a déclaré mercredi le chancelier JoeDae Jenkins, « soulève la question de l’authenticité de la signature » ainsi que de savoir si le document sous-jacent est frauduleux.

Le chancelier JoeDae Jenkins a arrêté le verrouillage lors d’une audience mercredi. PA

Naussany n’a pas répondu aux allégations de Keough.

Riley Keough a intenté une action en justice, affirmant que l’entreprise était une « fausse entité » créée pour frauder la succession. Images du GC

Elvis Presley Enterprises, qui exploite Graceland, a déclaré : « Comme le tribunal l’a clairement indiqué, les réclamations n’étaient pas fondées. Il n’y aura pas de saisie. »

Pendant ce temps, des agents du FBI ont contacté le camp de Keough au sujet d’une éventuelle enquête sur la fraude présumée. TMZ a rapporté.

Graceland est un incontournable à Memphis depuis qu’Elvis a acheté le domaine pour 102 500 $ en 1957, la même année où il a sorti les tubes « Blue Christmas » et « All Shook Up ».

Le vaste manoir a été préservé tel qu’il était lorsqu’Elvis y est décédé en 1977 à l’âge de 42 ans.

