Le projet de tramway d’Édimbourg a connu une « litanie d’échecs évitables », selon une enquête de neuf ans menée par Lord Hardie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les autorités municipales et les ministres du gouvernement écossais sont les principaux responsables d’une « litanie d’échecs évitables », selon une enquête officielle sur le projet de tramway d’Édimbourg, retardé et hors budget.

« Une mauvaise gestion et une abdication de responsabilité à grande échelle ont eu un impact significatif et durable sur la vie et les moyens de subsistance des habitants d’Édimbourg, ainsi que sur la réputation de la ville », a conclu Lord Hardie, le juge à la retraite qui a présidé l’enquête de neuf ans.

Mais ses conclusions ont été immédiatement rejetées par l’actuelle ministre écossaise des Transports, Mairi McAllan, qui a déclaré que l’enquête elle-même avait été « trop longue et trop coûteuse » et a affirmé que certaines de ses conclusions n’étaient pas étayées par des preuves.

Le conseil municipal d’Édimbourg s’est excusé, affirmant que « de graves erreurs avaient été commises » lors du projet, qui a coûté plus du double de l’estimation initiale et a été ouvert en 2014 avec un itinéraire réduit et une autre ligne prévue complètement supprimée.

La construction des tramways d’Édimbourg a provoqué d’interminables travaux routiers (Getty Images)

Les entrepreneurs et les transports de la ville se sont retrouvés mêlés à un jeu de reproches amer et long alors que le projet s’enlisait dans des retards, tandis que l’emblématique Princes Street a subi deux fermetures majeures et prolongées : d’abord pour creuser la route et tracer le tracé, puis de nouveau pour réparer. béton défectueux.

Le rapport de Lord Hardie de 959 pages indique que le projet a coûté encore plus que ce que l’on craignait auparavant, à 835,7 millions de livres sterling. Ses recommandations incluent une législation permettant de sanctionner les individus ou les entreprises « qui soumettent sciemment des rapports contenant de fausses déclarations » sur l’avancement ou le coût de grands projets.

« Il y a eu une litanie d’échecs évitables de la part de plusieurs parties dont le rôle était de garantir que les fonds publics étaient dépensés efficacement et au bénéfice des contribuables écossais, et que le projet de tramway d’Édimbourg était réalisé de manière efficace », a déclaré Lord Hardie.

Il y avait une dimension politique aux premières étapes du projet ; le SNP, qui avait voulu donner la priorité à l’amélioration de la route nationale A9, était devenu un partisan réticent du projet, commandé sous une administration travailliste.

Les analyses de rentabilisation originales du projet étaient également « trompeuses » et ne représentaient pas la provision pour risque, a déclaré Lord Hardie, alors que la décision du ministre du SNP, John Swinney, devenu secrétaire aux Finances de l’Écosse en mai 2007, de réduire l’implication de Transport Scotland , était une erreur.

Le député conservateur écossais Miles Briggs a déclaré que le rapport montrait « que les ministres n’ont pas réussi à protéger les deniers publics et ont agi dans l’intérêt politique du SNP plutôt que dans l’intérêt public ».

Cammy Day, l’actuel chef du conseil municipal d’Édimbourg, a déclaré : « Il est indéniable que le projet initial a causé beaucoup de perturbations aux résidents et aux entreprises, tout en endommageant la réputation de la ville. Je tiens à m’en excuser, mais je ne m’excuserai pas pour la construction d’un système de tramway ni pour notre ambition de le développer davantage.»

La première partie de la ligne de tramway a « prospéré » au cours des neuf années écoulées depuis son ouverture, a-t-il déclaré, et la récente extension jusqu’à Newhaven est « extrêmement populaire ».