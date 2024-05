Le projet de Sunak d’obliger les jeunes de 18 ans à effectuer leur service national attire l’attention sur la campagne électorale britannique

En Grande-Bretagne, tous les jeunes de 18 ans devront effectuer un an de service national militaire ou civil obligatoire si le parti conservateur au pouvoir remporte les élections nationales du 4 juillet, a annoncé dimanche le parti.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à rétablir une forme de service national pour la première fois depuis plus de 60 ans, cherchant à dynamiser sa campagne électorale après un début hésitant.

Le Royaume-Uni a introduit la conscription militaire pour les hommes et certaines femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et a imposé 18 mois de service militaire obligatoire pour les hommes entre 1947 et 1960. Depuis lors, la Grande-Bretagne dispose d’une armée entièrement composée de volontaires dont la taille n’a cessé de diminuer.

Selon ce plan, une petite minorité de jeunes de 18 ans – 30 000 sur 700 000 estimés – passeraient 12 mois dans l’armée, travaillant dans des domaines tels que la logistique ou la cyberdéfense. Les autres passaient un week-end par mois à travailler pour des œuvres caritatives, des groupes communautaires ou des organisations telles que des hôpitaux, la police et les pompiers.

On ne sait pas encore comment cela deviendra obligatoire. Le ministre de l’Intérieur, James Cleverly, a déclaré que personne ne serait obligé de servir dans l’armée.

Cleverly a déclaré dimanche que l’objectif principal du nouveau plan n’était pas de renforcer l’armée mais de construire « une société où les gens se mélangent avec des gens extérieurs à leurs propres communautés, se mélangent avec des gens d’horizons différents, de religions différentes et de niveaux de revenus différents ».

Les conservateurs ont estimé le coût du plan de service national à 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) par an. Ils ont déclaré que ce financement serait financé en partie par un prélèvement de 1,5 milliard de livres (1,9 milliard de dollars) du Fonds britannique pour la prospérité partagée, créé en 2022 pour régénérer les communautés pauvres.

Les travaillistes ont déclaré que l’annonce du service national était un « engagement désespéré de 2,5 milliards de livres sterling sans financement » de la part d’un parti « en faillite d’idées ».

L’ancien ministre travailliste de l’Intérieur, Alan Johnson, a déclaré que le plan conservateur équivalait à un « volontariat obligatoire » et a prédit que « cela n’arrivera jamais ».

Au Royaume-Uni, les élections ne doivent pas avoir lieu à plus de cinq ans d’intervalle. Le Premier ministre peut choisir le moment pendant cette période et Sunak, 44 ans, avait jusqu’en décembre pour fixer la date.

Il a surpris la plupart des gens – y compris ceux de son propre parti – en annonçant mercredi que les élections auraient lieu le 4 juillet. Les conservateurs, au pouvoir depuis 14 ans, sont à la traîne du Parti travailliste d’opposition dirigé par Keir. Ils sont les plus performants dans les sondages d’opinion et tentent de surmonter le sentiment largement répandu selon lequel les électeurs veulent du changement.

Recommandé

L’annonce électorale de Sunak devant le 10 Downing Street l’a vu trempé sous la pluie et noyé par des manifestants entonnant une chanson de campagne travailliste. L’un de ses premiers arrêts de campagne a eu lieu au chantier naval de Belfast, où le paquebot condamné Titanic a été construit – un autre détail dont se sont emparés joyeusement les opposants.

Starmer a prononcé lundi son premier grand discours de la campagne, disant aux électeurs indécis qu’ils peuvent faire confiance à son parti de centre-gauche pour sauvegarder l’économie, les frontières et la sécurité du pays.

« Le fondement même de tout bon gouvernement est la sécurité économique, la sécurité des frontières et la sécurité nationale », a déclaré Starmer lors d’un discours prononcé dans la ville balnéaire de Lancing, sur la côte sud de l’Angleterre. «C’est la fondation, le fondement sur lequel notre manifeste et nos premiers pas seront construits.»

Starmer a déclaré que l’annonce du service national reflétait le « désespoir » des conservateurs de consolider leur vote après avoir présidé un « chaos désespéré ».

Les premières élections britanniques depuis 2019 font suite à plusieurs années turbulentes marquées par une pandémie mondiale et une crise du coût de la vie déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces crises internationales ont été exacerbées par des problèmes causés par les conservateurs eux-mêmes : une série de scandales éthiques qui ont frappé le Premier ministre Boris Johnson en 2022 et les politiques économiques désastreuses de sa successeure Liz Truss, qui n’a duré que 49 jours au pouvoir.

Starmer, avocat et ancien procureur en chef d’Angleterre et du Pays de Galles, reste une inconnue pour de nombreux électeurs. Dans son discours, il a souligné ses racines ouvrières en tant que fils d’un outilleur et d’une infirmière et le premier de sa famille à aller à l’université.

Il a déclaré qu’il avait transformé le parti travailliste, en le plaçant au centre du parti après avoir succédé à la tête du parti en 2020, le fidèle socialiste Jeremy Corbyn.

« Quoi qu’en disent les sondages, je sais qu’il y a d’innombrables personnes qui n’ont pas décidé comment elles voteront à cette élection », a déclaré Starmer. «Ils en ont assez de l’échec, du chaos et de la division des Tories, mais ils ont encore des questions à notre sujet : le parti travailliste a-t-il suffisamment changé ? Est-ce que je leur fais confiance avec mon argent, nos frontières, notre sécurité ?

« Ma réponse est oui, vous le pouvez, car j’ai changé ce parti de façon permanente », a-t-il ajouté. « Voici ma vision : une Grande-Bretagne une fois de plus au service des travailleurs. Le pays d’abord, le parti ensuite.