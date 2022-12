Le projet de Streator Arby demande 30 000 $ pour le nettoyage de l’environnement, selon le développeur – Shaw Local

Après qu’un développeur s’est récemment vu refuser une incitation de 30 000 $ du conseil municipal de Streator pour construire un nouvel Arby’s, le développeur a déclaré mardi au conseil que l’argent serait utilisé pour compenser les coûts environnementaux.

Arby’s cherche à construire un emplacement à l’angle nord-ouest de Bloomington Street et Oakley Avenue à Streator, à l’ancien emplacement de Gautschy’s Corner, une ancienne station-service et un magasin d’automobiles. (Derek Barichello)

Brett Paul, de Xsite Real Estate, a déclaré que le projet consistait à retirer les anciens réservoirs de gaz de la propriété, à vérifier les fuites et à effectuer des tests sur les sites voisins.

Le directeur municipal David Plyman avait recommandé l’incitatif de 30 000 $ dans une note antérieure au conseil municipal. Il a déclaré qu’une nouvelle construction générerait environ 15 000 $ d’augmentation de la taxe foncière, soit plus qu’un projet de rénovation. Le propriétaire paie environ 3 265 $ par année en taxes et deux restaurants similaires à Streator paient entre 17 000 $ et 20 000 $ en taxes foncières. Le futur restaurant ajouterait également des revenus de taxe de vente à la ville.

Le conseil avait voté 4-1 contre le projet, Brian Crouch, Matt McMullen, Timothy Geary et Jacob Darby votant contre et la mairesse Tara Bedei votant en faveur de l’incitation.

Crouch a déclaré mardi que les développements à proximité de Wendy’s, Dunkin’ Donuts et Jimmy John’s n’avaient pas reçu d’incitations de la ville. Geary n’était pas présent mardi, mais Darby a dit qu’il était d’accord avec Crouch.

“Je ne vois pas pourquoi nous le ferions avec cette entreprise, si nous ne le faisions pas pour les autres”, a déclaré Crouch.

Bedei a déclaré que la situation environnementale fait du futur Arby un cas différent.

Paul a déclaré que le conseil ne recevant pas l’incitation pourrait entraîner un retard dans la construction, notant que la propriété pourrait rester vacante “quelques années” jusqu’à ce que l’économie s’améliore.

“Si nous sommes en mesure de réaliser le projet rapidement, nous pourrons alors augmenter les recettes fiscales entrant dans la ville”, a déclaré Paul. “En ce moment, cela rapporte 3 500 $ par an à la ville.”

Lorsqu’on lui a demandé après la réunion si le fait de ne pas recevoir d’incitation serait un facteur décisif pour le projet, Paul a répondu qu’il ne le savait pas avant d’avoir parlé avec ses collègues. Bedei a conclu le point de l’ordre du jour de mardi en disant que le conseil examinerait les informations du développeur.

Plyman a déclaré que la ville avait initialement proposé au promoteur une invitation à demander une subvention de façade, car la ville souhaitait améliorer l’apparence de ses points d’accès, considérant l’intersection de son quartier d’affaires Route 23 comme l’un de ces endroits. Plyman a déclaré que la propriété aurait été éligible jusqu’à 30 000 $ dans le cadre du programme de façade, c’est pourquoi la ville a offert ce montant pour une reconstruction.

Streator n’a pas d’Arby’s. Il y a des emplacements d’Arby à Ottawa, au Pérou et dans le Pontiac.