«  Le projet de rêve de Bikramjeet Kanwarpal était un film sur Siachen  », révèle le cinéaste Madhur Bhandarkar

L’officier de l’armée indienne devenu acteur Bikramjeet Kanwarpal, décédé des suites de complications du COVID-19, avait « rêvé de travailler dans un film sur Siachen », a révélé samedi le cinéaste Madhur Bhandarkar.

La nouvelle de la disparition de l’acteur Bikramjeet Kanwarpal décédé des complications du COVID-19 est venue comme un éclair pour tous.

En deuil de la nouvelle, le cinéaste indien Madhur Bhandarkar a pris son compte Twitter et a révélé les conversations inestimables qu’il avait eues avec le Bikramjeet avant sa disparition.

« Triste d’entendre la disparition du major Bikramjeet Kanwarpal, un acteur talentueux qui avait joué dans mes films Heroine, Page3, Corporate & Indu Sarkar. Nos conversations sur l’armée indienne et son projet de rêve sur Siachen vont manquer. Mes condoléances pour sa famille et ses amis . #OmShanti « , a-t-il tweeté en utilisant une émoticône mains jointes.

Plus tôt dans la journée, le cinéaste Ashoke Pandit a annoncé la disparition de Bikramjeet. Il avait 52 ans lorsqu’il a expiré son dernier souffle.

Alors que, selon « Lest We Forget India Foundation » – un organisme de bienfaisance qui fournit le soutien, le bien-être, les compétences et l’éducation nécessaires au bien-être des familles du personnel des forces armées indiennes qui ont perdu la vie au cours de leur service et de tout membre nécessiteux de la public, l’acteur de ‘Special OPS’ est décédé le vendredi 30 avril 2021.

Né dans l’Himachal Pradesh, Bikramjeet avait joué des rôles de soutien dans de nombreux films et séries télévisées. Il a été vu pour la dernière fois dans la série de thrillers de réalisateur Neeraj Pandey 2020 « Special OPS ».

Il a également joué des rôles de premier plan dans la série policière policière «Illegal-Justice», «Out of Order» et «Aapke Kamre Me Koi Rehta Hai».

Il était le fils d’un officier de l’armée indienne, Dwarka Nath Kanwarpal, qui a reçu le Kirti Chakra en 1963. En 1989, il a été commissionné dans l’armée indienne.Bikramjeet a pris sa retraite en tant que major dans l’armée indienne en 2002. En 2003, il a fait son Il a fait ses débuts à Bollywood et a joué dans de nombreux films comme «Page 3», «Rocket Singh: Vendeur de l’année», «Aarakshan», «Murder 2», «2 States», «The Ghazi Attack» et plus encore.